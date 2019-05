El Partido Popular resultó ser el más votado en Torremolinos en las elecciones municipales de este domingo pese a la guerra interna abierta por Fernández Montes desde que Margarita del Cid fuera designada como candidata. Contra todo pronóstico, ha logrado sortear todos los obstáculos y ahora, con nueve concejales, se postula para ser la primera alcaldesa de Torremolinos, para lo que necesitará del apoyo de Vox y Ciudadanos.

–¿Qué lectura hace de los resultados obtenidos este domingo?

–Creo que los resultados han sido positivos. Fuimos hace un mes la tercera fuerza en las elecciones generales, segunda en las europeas y, en la misma mesa pero distinta urna, fuimos primera fuerza. Yo dije que aspirábamos a ganar y a gobernar. Lo primero nos lo han concedido los torremolinenses y lo segundo esperamos que sea el resto de fuerzas quienes nos permitan poner en marcha el programa que ha sido el más votado por los vecinos.

–¿Se ve ya como la primera alcaldesa de Torremolinos?

–No me veo pero me gustaría serlo. He sido por primera vez la mujer más votada en el municipio y me gustaría ser la alcaldesa.

–En caso de resultar investida alcaldesa, ¿cómo ve lo de compaginar el cargo con la presidencia en Mancomunidad?

–Yo creo que Torremolinos necesitará de todo mi tiempo, pero llegado ese momento ya se tomarán las decisiones oportunas. A mí me ha propuesto mi partido para ocupar ese puesto las dos últimas legislaturas pero realmente creo que Torremolinos necesita un esfuerzo y dedicación completa. Los torremolineneses tienen que ver día a día que su alcaldesa está al pie del cañón.

–¿Habla de dar un paso a un lado en Mancomunidad?

–Eso lo tendría que hablar con mi partido pero creo que Torremolinos necesitará de mi entera dedicación si soy alcaldesa.

–Precisamente para ser alcaldesa necesita del apoyo de ciertos partidos. ¿Cuál es su relación con Vox y Ciudadanos?

–Al candidato de Vox lo conocí hace un mes en la mesa electoral de las elecciones generales y apenas he mantenido con él dos conversaciones. Nos conocemos escasamente pero es una relación correcta y amable. A Nicolás lo conozco un poco más, creo que la relación es correcta y amigable. Hemos hablado para felicitarnos por los resultados y creo que se puede decir que es una relación que puede fructificar.

–Usted tiene experiencia por Mancomunidad en llegar a acuerdos y a gobernar con diferentes partidos. ¿Cree que en este caso será posible?

–Yo tengo la predisposición de sentarme y de llegar a acuerdos y las ganas de hacerlo. En lo que yo he podido ver del programa de Ciudadanos y Vox no veo que haya nada incompatible. Y creo que para llegar a acuerdos hay que hacerlo sobre programas, ver los proyectos que nos unen y fijarlos a corto, medio y largo plazo.

–¿Y estaría dispuesta a tenderle la mano a Por Mi Pueblo para formar parte de ese proyecto?

–Ni siquiera he podido hablar con la concejala o portavoz de Por Mi Pueblo, lo que sé de ellos lo sé por redes sociales, donde han felicitado a los ganadores y directamente han dicho que van a estar en la oposición.

–La llave de gobierno la tiene Ciudadanos, ¿teme que, al igual que en 2015, acabe apoyando la investidura de Ortiz?

–No es que lo tema, es que es una posibilidad. Yo lo que intentaré será llegar a acuerdos y convencerles de que tenemos a las mejores personas y los mejores proyectos. No sé si qué tipo de condiciones habrá, si es que las hay, pero creo que cumplimos con lo que se ha planteado por parte de Ciudadanos en el comité nacional de pactos: somos la lista más votada, un proyecto nuevo, fresco, y creo que los programas son coincidentes, por lo que no hay ningún problema para llegar a un acuerdo.

–¿Cuál sería su primera medida para Torremolinos?

–Lo primero que hay que hacer es un presupuesto, eso es importantísimo, no tenemos presupuesto desde el año 2017.