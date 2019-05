María de la Paz Fernández, tras ganar las elecciones municipales en Ronda con el PP y quedarse a solo dos ediles de la mayoría absoluta, tendrá que misión de formar gobierno.

–¿Qué valoración hace de los resultados?

–Estamos muy contentos y muy agradecidos al pueblo de Ronda que confió en nosotros, esta vez de una forma rotunda y clara, lo que significa que les gustó nuestro proyecto, les gustó nuestro equipo y que les gustó nuestra defensa durante los últimos tres años, porque no se trata de los 15 días de campaña, se trata de todo el trabajo que hemos hecho todo el equipo durante este tiempo en el que hemos sido la fuerza que defendió a los rondeños frente a las políticas tan nefastas del tripartido.

Más información El PP vuelve a ganar las elecciones municipales en Ronda con su mejor resultado histórico

–¿A qué cree que se debe este resultado?

–Creo que a que somos un equipo solvente, que tenemos unas propuestas que gustaron y que hemos hecho esa defensa a ultranza de los derechos de los rondeños frente a los desmanes del tripartito. Es evidente que hubo políticas que han llevado a un estado de crispación a Ronda, como fue el corte del Puente Nuevo, que eso hizo que toda la zona sur se vuelque con el Partido Popular, pero también es verdad que el resto de Ronda también lo hizo de una manera muy importante. También es cierto que el Gobierno de la Junta de Andalucía en manos del PP nos dio un buen empujón, porque la gente está viendo que, tras 36 años de gobierno socialista, el gobierno del Juanma Moreno mira hacia Ronda y podemos conseguir demandas históricas.

–¿Piensa pactar para formar gobierno o hacerlo en solitario?

–Todavía no hemos hecho un análisis del resultado, pero es cierto que tenemos 9 concejales, muy cerca de la mayoría absoluta, y queremos gobernar. No sabemos si en solitario o tendiendo la mano a otras fuerzas políticas, tendremos que hablar con todas, aunque hay fuerzas políticas con las que no tenemos nada en común y no vamos a llegar a acuerdos.

–Usted ya recibió una moción de censura gobernando en minoría ¿repetiría?

–Cuando no me gusta la gente con la que voy a gobernar prefiero hacerlo en minoría, en eso fui bastante clara, ya veremos lo que ocurre.

–¿Descarta a alguien?

–Sí, claro. Voy a descartar a IU porque tenemos muy poco en común y mantiene una postura del corte del Puente Nuevo que nosotros jamás vamos a permitir. Tampoco tenemos muchas cosas en común con Contigo Ronda, por lo que será complicado mantener acuerdos. En cuanto al PSOE, nos separan muchas cosas, pero me gustaría llegar a acuerdos importantes para la ciudad con ellos, aunque se verá en los próximos días cómo evoluciona este asunto.