“Marbella se encuentra en un gran momento gastronómico”

Hace ya casi dos décadas que Mauricio Giovanini cruzó el charco desde el otro lado del Atlántico, en Argentina, para instalarse en pleno corazón de Marbella, la que considera su ciudad. Apenas tardó unos meses desde su llegada en abrir el restaurante Messina, en la avenida Severo Ochoa, en pleno centro, que desde finales de 2015 se encuentra en la guía más prestigiosa de la alta cocina en el mundo tras alzarse en noviembre de 2015 con su primera estrella Michelin, que ha renovado por tercer año consecutivo. El chef, que precisamente dejó los libros de Derecho para dedicarse a la cocina, no se separa un instante de los fogones y prepara nuevo proyecto en la ciudad, pero nos dedica unos minutos para hablar del turismo y el potencial gastronómico de Marbella de la cara a las elecciones municipales de este 26-M.

–Dígame, ¿qué es lo que más le gusta de Marbella?

–Me encanta la multiculturalidad que hay en esta ciudad, me gusta ver cómo conviven las distintas nacionalidades en un mismo enclave tan pequeño. Creo que Marbella es una ciudad muy cosmopolita, una marca internacional, y todo eso también lo refleja en su estilo de vida.

–Sin embargo, como en toda ciudad, ¿en qué podría mejorar? ¿Qué cree que le hace falta?

–Yo encontré en Marbella todo lo que me gusta, por eso elegí vivir aquí, pero entiendo que cada uno tiene sus gustos y sus prioridades. Yo llegué a Marbella hace ahora 17 años, así que me encuentro muy a gusto con la que considero mi ciudad.

–¿Cree que en Marbella hay alternativas más allá del turismo tradicional de sol y playa?

–Bueno, la gastronomía es un valor muy importante de la cuidad y un punto de venta que debe seguir evolucionando y creciendo de cara al público extranjero que viene cada año a visitar la ciudad. Para ser una cuidad pequeña Marbella tiene muchísimas estrellas Michelin, lo que demuestra el gran potencial y el momento gastronómico por el que está atravesando, y creo que eso hay que resaltarlo. Además de muchísimos otros restaurantes que no tienen esa distinción pero que contribuyen a que la cuidad tenga una gran oferta gastronómica, muy variada y muy interesante.

–¿Opina entonces que se apuesta suficiente por el turismo gastronómico? ¿Y por el producto local?

–Como decía anteriormente, el turismo gastronómico en Marbella es indudable, y no solo por sus Estrellas Michelin, que no son pocas, sino también por los que no la tienen pero que ofrecen un producto de gran calidad. Creo que realmente se está haciendo un gran trabajo con el producto local. Pero lo que no hay que olvidar nunca o lo que hay que garantizar, es que esos productos que se desea poner en valor tengan realmente la calidad que se quiere hacer mostrar.

–Por último, ¿qué le pediría al nuevo gobierno saliente de las elecciones del próximo domingo?¿Cuáles deberían ser sus prioridades?

–Tanto a unos como a otros les pediría unión para lograr el bien común de la ciudad y de los vecinos de Marbella.