La vida con 'Fermín': el primer robot del proyecto ‘Vivir en casa’ en Málaga

El primer cara a cara con Fermín se saldó con una llamada de auxilio de su nuevo compañero de piso: “Volver a la base, volver a la base”. El robot acababa de llegar a casa de Félix Domenech, un malagueño con una discapacidad del 84% que necesita la silla de ruedas en su día a día y que decidió que la mejor manera de “romper el hielo” era llevarlo a tomar una caña. “Se ve que al pobre no le gustó la salida, porque entró en modo error y comenzó a repetir eso de Volver a base”, explica Félix. Pensó: “¡Me lo he cargado!”.

Pero no. Dispositivos como Fermín -su nombre oficial es Temi- están preparados y tienen una gran esperanza de vida, por así decir. Son equipos que se han creado y configurado gracias al proyecto de innovación tecnológica y social de cuidados domiciliarios bautizado como Vivir en Casa. La Universidad de Málaga, en colaboración con la Junta de Andalucía, está tras esta iniciativa que tiene como objetivo “mejorar la calidad de vida de las personas en situación de dependencia, desarrollando soluciones innovadoras y adaptadas a cada usuario”, según ha destacado durante la presentación en sociedad de este primer robot que convive ya con un malagueño.

Félix es así el usuario que estrena esta fusión entre el trabajo social, la ingeniería y la domótica y tiene a Fermín desde hace cuatro meses. “De momento nos vamos llevando bien. Me recuerda cuando debo tomar la pastilla, me avisa si me he dejado la puerta abierta, me despierta por las mañanas”, comenta este vecino de Teatinos. Como él serán en total 15 las familias -todas ellas del distrito de Teatinos- que disfrutarán de los resultados de una actuación que cuenta con un presupuesto de 2.294.000 euros, una inversión que se ha sufragado con fondos europeos.

Proyecto pionero en Málaga

Esta puesta de largo de este robot de asistencia ha contado con la presencia del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, entre otras autoridades. Ana Rosa del Águila Obra, decana de la Facultad de Estudios Sociales y del Trabajo de la UMA, ha señalado a Málaga Hoy que se trata de un “proyecto pionero en España, pues hasta ahora no se habían aplicado de manera simultánea la domótica y la robótica, aprovechando sinergias” y todo parte del denominado Social Living Lab, un “laboratorio de evaluación donde se llevan a cabo los ensayos para investigar, formar e implementar las innovaciones a las que se llega, pensando en personas reales en situación de dependencia”.

La casa de Félix es así el mejor ejemplo de lo que se está avanzando en esta materia. Moreno ha destacado como propuestas como esta “ponen al servicio de las personas, de los servicios sociales y pensando en la calidad de vida de la ciudadanía, tecnología que es clave para su bienestar y autonomía”. Tanto el presidente de la Junta como Francisco de la Torre y otros miembros del gobierno autonómico y del entorno de la Universidad de Málaga han compartido un rato de charla con Félix, que ha presumido de Fermín, mostrándoles en vivo y en directo cómo está ayudándole a facilitar sus quehaceres diarios.

Dispositivos como este se van ajustando a las necesidades del usuario. Es decir, la personalización es máxima y es clave para que realmente cumpla su función. “Posteriormente se irán evaluando resultados para ver en qué medida realmente son útiles y necesarios para los ciudadanos que son susceptibles de formar parte de Vivir en Casa”, ha concretado Ana Rosa del Águila. Está así en un estadio intermedio, adoptándose para determinados perfiles, personas seleccionadas por un equipo de trabajadores sociales que van destacando posibles candidatos y a los que hacen un seguimiento para determinar la idoneidad de este sistema.

Entre los aspectos a tener en cuenta, junto a las características concretas del ciudadano -su discapacidad, nivel de dependencia, posibilidades de transmitir pros y contras, entre otros aspectos-, está la vivienda en sí. “Es imposible contar con un aparato como este en un inmueble con escaleras, por ejemplo”, especifica Antonio Jerez, uno de los ingenieros biomédicos que forman parte del equipo de desarrolladores. Entre las mejoras que ya están implantando destaca el poder controlar cuanto hace que una persona no sale de la habitación, desde cuando no se encienden las luces o abre la nevera, indicadores que podrían dar la señal de alarma por si el usuario no se encontrara bien.

Una vez vaya consolidándose el sistema, la unión entre domótica y robótica y dispositivos como Temi -siempre Fermín para Félix-, se replicará en el resto de Andalucía. Ahora mismo van a ser otros cuatro robots más los que se entreguen a ciudadanos malagueños y de aquí a septiembre los otros diez darán la bienvenida a estos particulares compañeros de piso.