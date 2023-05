Noelia Losada: "El alcalde no tiene a nadie que le diga que no en su equipo, por eso no quiere a Ciudadanos"

Noelia Losada, candidata de Ciudadanos a la Alcaldía de Málaga y parte aún de la coalición de gobierno en el Ayuntamiento, llega este sábado al parque Gregorio Sánchez, 'Chiquito de la Calzada', después de un reparto electoral en el Mercado de Huelin, "no podía andar un minuto sin que la parasen", asegura un miembro de su equipo. Las pilas, asegura, cargadas, "noto en la calle a la gente, la ilusión". Este viernes estuvo arropándola Inés Arrimadas, portavoz de la formación en el Congreso y, sin duda, la cara más visible de los naranjas. La batalla por mantener su sitio a la izquierda del PP y a la derecha del PSOE es dura, le queda una semana, la sensación es que se le va a hacer corta.

Las últimas declaraciones del alcalde venían a decir que si se perdía Ciudadanos no se perdía mucho.

(Risas) Es la forma que tiene de opinar alguien que tiene el poder absoluto, que no le gusta que le lleven la contraria y le gustan las mayorías absolutas para poder hacer lo que les dé la gana. Le resulta molesto que haya una formación política con la que haya tenido que negociar y en muchas cuestiones que no le venían bien a Málaga le he dicho que no. Su equipo le dice que sí a todo porque si no, ya no van en las listas y él está muy poco acostumbrado a que alguien le controle. Es lógico que le moleste y diga que no quiere a Ciudadanos, claro, para hacer lo que le dé la gana.

A principio de mandato la relación era buena, ¿ha habido algún punto de inflexión?

Ninguno más allá de que a lo largo del mandato han habido cosas que le han ido molestando. Cuando le dije que la UCAM aquí a dedo no, que había que hacer un concurso; cuando le dije que había que finalizar la fase arqueológica del Astoria; cuando llegó la crisis con Putin que él quería esperar para devolver la medalla; el Eje Litoral, que también le dije que no. En el momento en que le llevas la contraria, se molesta. La relación en lo personal sigue siendo buena, pero no le gusta que le digan que no lo hace todo bien. Se ha vuelto adicto al halago.

En el PP la acusan de haber dado un volantazo en el último año.

Yo he sido leal con mi programa electoral aquí en Málaga, el único asunto en el que he cambiado de opinión en el mandato ha sido la torre del puerto. Pensé el mandato pensando que hacía falta más planta hotelera y después de reunirme con todos los sectores implicados me dije que no me quedaban razones para apoyarla.

¿Le ha reprochado ya alguien su cambio de rumbo?

Nadie. Porque yo creo que los ciudadanos explicándole las cosas las comprenden. La izquierda quiere que nos parezcamos a Ada Colau y el alcalde quiere que nos parezcamos a Dubai o a Catar. Yo creo que lo que nos hace singulares es nuestra Farola, nuestra calle Larios, nuestra Alcazabilla, nuestro Teatro Romano... No hay que franquiciarnos ni parecernos a nadie, la gente viene a Málaga a ver lo que nos hace singulares. Hay veces que noto cierto complejo de querer parecernos a lo de fuera cuando no hay necesidad, a Málaga están queriendo venir a vivir muchísima gente porque se vive fenomenal.

Ha sido muy crítica con la Gerencia de Urbanismo en Pleno, pero no ha votado una sola vez en contra del equipo de gobierno en el Consejo de Administración, donde sí es vinculante el voto.

Alguna vez he tenido que llamar previamente para que retiraran algún punto, como cuando me llevaban el informe ambiental caducado de la torre del puerto.

Eso fue la Comisión de Pleno de Urbanismo de julio del año pasado.

Muchas veces pienso, cuatro proyectos aprobados... Sí que voté a favor de una auditoría en Urbanismo, he sido leal con los proyectos de ciudad, salvo con la torre del puerto y por eso no se llevó. El PP cuando ha sabido previamente que yo iba a votar que no, no lo ha llevado, porque sabía que no lo iban a sacar. Muchas veces he llamado al concejal para advertirle de que como llevase algo le votaría en contra. Hay aspectos de la Gerencia de Urbanismo que no funcionan, por eso quiero una auditoría. ¿Qué miedo tenemos a ver lo que no funciona?

¿Cree que le han puesto palos en las ruedas para trabar su gestión sus socios de gobierno?

(Piensa) No lo creo, hemos tenido dos años de pandemia, que han ralentizado algunas cuestiones de gestión, pero no creo que intencionadamente se me hayan puesto palos en las ruedas. Tampoco me gusta pensar que nadie pueda pensar que hayan ralentizado mis procedimientos en Contratación, es que Contratación no funcionaba, ni para mí ni para nadie, hasta que cambiaron a la directora. Turismo no funcionaba y tuvieron que cambiar a la concejal, es que la Gerencia de Urbanismo no funciona y tenemos la soberbia, porque era el niño del alcalde y le molesta que se digan que no funciona, pero el concejal no repite en las listas, qué casualidad.

Noelia, viene diciendo que quiere ser árbitro después de las elecciones, hay quien piensa que ha tenido dos años para ser árbitro y proponer una moción de censura.

Yo jamás he valorado en los cuatro años una moción de censura. Cuando salimos con dos concejales, vi que De la Torre era la lista más votada y me propuse hacer un programa de cogobierno y lo voy a llevar hasta el último día. Nunca he escuchado cantos de sirena de la oposición, soy una persona tan seria que no me he tomado ni un café con Dani Pérez por si había un malentendido. La única línea roja que le puse es que yo a un tránsfuga no iba a permitirlo, si Cassá entraba, hubiese saltado por los aires los principios que yo defiendo.

¿Sospecha que le van a dar un cargo después de las elecciones?

Sí, sospecho que le van a dar un cargo en Diputación, a él y a su asesor actual. Tiene dos asesores, que cuando hablamos del sueldo hay que tener en cuenta los dos asesores. El PP siempre está con la calculadora electoral, sabían que llevarlo por las listas de Alhaurín de la Torre y de Torremolinos, que lo han intentado, les restaba votos y era mejor darle un cargo después de elecciones. Lo digo claramente, eso no es ser desleal, es ser leal con el malagueño.

¿Ha pensado en algún momento en romper el pacto de gobierno?

El único momento en que estuvo en la cuerda floja es cuando el alcalde empezó a coquetear con el tránsfuga y a empezar a pensar que podía estar siendo parte del equipo de Gobierno. No entró porque De la Torre sabía perfectamente que le había dicho: "Si el tránsfuga entra, yo salgo y apañátelas". Eso no se dio y no he tenido necesidad. Esa era una línea roja, completamente innegociable.

Otro de los temas candentes de su gestión ha sido La Invisible, el juez ha parado la orden de desalojo.

No quiero entrar en tema judicial porque la gente se pierde. La Invisible hay que desalojarla, hay que continuar. Ahora mismo es una decisión judicial de un segundo procedimiento, no tiene importancia, estamos pendientes de la sentencia de otro. La Invisible tenemos que desalojarla, es una de las cosas que pacté con De la Torre, nos dimos la mano, no firmó porque tenía miedo de que le hicieran un escrache en la puerta del Ayuntamiento, y a los dos años me dijo "hay que ver el proyecto cultural". Yo le respondí, "alcalde, que si un señor me da una patada en la puerta de mi casa y me dice que me va a pintar la Capilla Sixtina, me da igual el proyecto cultural". Pese a ello, fui tan leal que se hizo el informe, por si acaso. Cero tolerancia con la okupación. Ese edificio me da pánico, no tienen licencia de apertura, están haciendo fiestas, no tienen luz y agua declarada... ¿Y se consiente? ¿Por qué ese colectivo tiene secuestrado un edificio durante quince años? Desalojo inminente ya, rehabilitación y después un procedimiento para dar ese espacio a La Invisible o al colectivo cultural que más nos convenga que esté ahí.

Repasando hemos fijado ya al menos tres líneas rojas: La Invisible, la torre del puerto y la Gerencia de Urbanismo.

Te doy dos más: la plusvalía, no tiene ningún sentido, hay que eliminar la plusvalía ya y buscar otros recursos. Y destinar el dinero del Eje Litoral a llevar el Metro a Campanillas y a El Palo.

Eso depende de la Junta, no del Ayuntamiento.

Pero sí que depende de nosotros gastarnos el dinero en el Eje Litoral, se puede llegar a un convenio con las administraciones. El dinero del Eje Litoral lo veo un despropósito. Bruselas no nos permite generar contaminación de los coches en el centro de las ciudades.

Tema vivienda: Ciudadanos es el único que no se compromete con ninguna cifra.

Es que es mentir a los ciudadanos dar una cifra. Yo no voy a entrar en una guerra de cifras, yo entro en una guerra de: malagueños es un tema muy difícil de resolver, pero se pueden hacer cosas técnicas. No hay soluciones fáciles, pero se pueden mejorar cosas. Rojas Santa Tecla lleva 16 años en desarrollo y no lleva un 30% de VPO porque es anterior al PGOU del 2005. Vamos a intentar seducir a los propietarios de vivienda para que lo vuelvan a sacar. Estos eslóganes me parecen tan veraces como las cremas anticelulíticas, ¿por qué no se han hecho ya en ninguna ciudad 10.000, 12.000 viviendas? ¿No será porque no se puede? Me parece poco serio, yo sé que la política de Ciudadanos no es de titulares, pero es la que le viene bien a la gente.