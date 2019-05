A Daniel Pérez, candidato del PSOE a la Alcaldía de Málaga, se le ve entusiasmado. Transmite una seguridad indisimulada en la victoria el próximo 26 de mayo. Los resultados de las generales del 28 de abril, en los que fue formación más votada por los malagueños, relegando al PP a la tercera fuerza, fueron una inyección de energía que se mantiene intacta al sexto día de campaña a las municipales. El cabeza de cartel socialista aprovechó la jornada de ayer para confrontar su apuesta por la defensa del patrimonio histórico de la capital frente a "los atentados" protagonizados por el alcalde, Francisco de la Torre.

"Si yo hubiera sido alcalde La Mundial no se hubiera derribado; Villa Paquita seguiría en su sitio, Villa Maya no se habría destruido y no se querría construir como quiere hacer ahora el alcalde", dijo, en el intento de aprovechar el que, en los últimos meses, se ha convertido en uno de los temas de gestión más controvertidos y criticados del equipo de gobierno del PP.

Pero en su afirmación sobre el particular, el candidato del PSOE eludió mencionar el papel clave desempeñado por la Junta de Andalucía (antes de la llegada del PP y Cs) en parte de estas intervenciones. En el caso de La Mundial, tras desestimar la existencia de elementos que hiciesen necesaria su protección; en el caso de Villa Maya, por no incluirla como espacio de la memoria histórica.

Pérez compareció al inicio de la calle Alcazabilla, con el Teatro Romano y La Alcazaba a sus espaldas. Lo hizo para anunciar que si cuenta con el apoyo de los vecinos una de las medidas que adoptará será crear una comisión especial para velar por la protección del patrimonio de la capital. Un ente que, tendría entre sus prioridades, la conservación de La Alcazaba. "Tiene partes que se caen", afirmó, destacando que lo que ocurre en Málaga difícilmente ocurriría en Granada, con la Alhambra, o en Sevilla, con su patrimonio. "Requiere un plan director que la mantenga y la cuide; no hay una inversión adecuada para el mejor monumento de la ciudad", añadió.

Frente a la ausencia de inversiones para estos monumentos, recordó el gasto que anualmente se destina a los museos "franquicia", en clara alusión al Centro Pompidou, el Museo Ruso y el Museo Thyssen, entre otros. "Nos gastamos 15 millones en esos museos pero somos incapaces de destinar una partida adecuada para mantener y conservar La Alcazaba y el conjunto monumental de Gibralfaro", lamentó.

Otra de las acciones en materia cultural planteada es la puesta en marcha de un plan de museos para ver "cuáles son los que funcionan; saber cuál es el retorno que tienen para la ciudad teniendo en cuenta que Málaga es la ciudad que más destina a museos municipales". Pero a pesar de cuestionar abiertamente la aportación que realizan las arcas municipales, Pérez rechazó su intención de revisar las actuales condiciones contractuales o eliminar los acuerdos existentes.

"Vamos a defender la ciudad de los grandes museos sabiendo que el que nos ha puesto en el mapa es el Museo Picasso", aclaró, insistiendo en que la posición de su partido es la de respetar la legalidad y, por tanto, los contratos vigentes, que prolongan hasta 2025 la relación con el Pompidou y el Ruso. A pesar de esta aseveración, concluyó: "la gestión cultural del Ayuntamiento ha sido desastrosa".

Preguntado de manera directa por si le sobra alguno de los museos, señas de identidad de los últimos mandatos de De la Torre, el cabeza de cartel socialista contestó: "hay que ser riguroso y antes de pronunciarse hay que tener un buen plan director de museos; lo que no puede ser es que se vayan abriendo museos conforme van llegando".

La cultura fue también tema de atención ayer por parte de la candidata de Málaga Ahora, Rosa Galindo, abogó por “equilibrar” el presupuesto que el Ayuntamiento destina a la cultura devolverla a los creadores y "que no tengan que seguir yéndose a Madrid o Barcelona, cuando no al extranjero", ha apuntado. "Nos gastamos al año casi 15 millones de euros en solo cuatro museos (Ruso, Pompidou, Thyssen y Casa Natal de Picasso), mientras que el director del CAC está siendo investigado por la gestión irregular que denunció Málaga Ahora", dijo, cuestionando que el 70% de las subvenciones directas en Cultura (medio millón de euros) se destinan al mundo cofrade.

El candidato a la reelección por el PP, Francisco de la Torre, abundó en una de las propuestas llamativas que forman parte de su programa electoral, dado a conocer el pasado martes: un planetario que junto al Campamento Benítez. "Es un proyecto muy bonito", dijo el regidor, que llegó a apuntar que "puede ser el más importante de España y que se hará por concurso", explicó. Lo que no hizo fue ahondar más en el procedimiento necesario, que pasaría por la fórmula de colaboración público privada. La parcela seleccionada para este fin tiene una superficie de 8.000 metros. "Se dan todas las condiciones para sentirse feliz con este proyecto y espero que se haga realidad en no mucho tiempo", dijo.

De otro lado, puso en valor su "férreo compromiso con la Málaga de los barrios y su mejora constante", con "más y mejores servicios para todos". "Hemos demostrado con hechos, todas y cada una de las barriadas constituyen el epicentro de la gestión municipal, siendo su avance el objetivo de cada una de nuestras acciones y servicios, con inversiones que superan los 2.600 millones desde el año 2000 y más de medio millar de nuevas actuaciones de futuro planteadas en el programa electoral", expuso.

El candidato de Ciudadanos, Juan Cassá, propuso acondicionar el espigón de la Térmica para uso público y soluciones a largo plazo para evitar la pérdida de arena en las playas de San Andrés, Sacaba y Guadalmar. "Queremos que Málaga tenga espigones transitables, espacios de calidad para el ocio y disfrute que tanto necesitan vecinos como los de Carretera de Cádiz", expuso.

Y Adelante Málaga se comprometió a realizar un mayor control del sector turístico en el Centro histórico para "limitar su impacto negativo" y "garantizar una ciudad más habitable". Ello incluye un mejor control de las terrazas, los alojamientos turísticos y las Zonas Acústicamente Saturadas (ZAS), entre otros. Eduardo Zorrilla, cabeza de cartel de la coalición, criticó que los vecinos "se vean expulsados del centro por la sobreexplotación del suelo público por parte de las terrazas, los problemas de ruido y la sobreconcentración de alojamientos turísticos". "Estos problemas ponen de manifiesto el agotamiento del modelo del alcalde De la Torre para la ciudad de Málaga. Son problemas que se ven mucho en el centro, pero que son de toda la ciudad", dijo.