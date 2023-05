El PSOE pide al PP que aparte a Nozal, su candidato en Mijas, investigado por falsedad documental

El secretario de Organización del PSOE de Málaga, José Bernal, ha pedido al PP que aparte al candidato y exalcalde de Mijas, Ángel Nozal, de la candidatura en este municipio, después de que un juzgado de Marbella lo haya citado a declarar como investigado por una delito de falsedad documental.

El juez ha abierto diligencias previas contra Nozal tras dar curso a la denuncia de una comunidad de vecinos de Marbella en la que se narra que el exalcalde popular habría presuntamente gestionado el contrato de alquiler de un espacio de la urbanización "actuando en supuesta representación" de la propiedad, pero "sin poder para ello".

Además, el Ayuntamiento de Mijas, a cuya alcaldía se presenta el exregidor del PP, pide para Nozal 12 años de inhabilitación especial de empleo o cargo público por la supuesta comisión de un delito continuado de prevaricación administrativa, tras haber supuestamente autorizado el pago de sobresueldos a varios empleados municipales.

"Alguien que no está a la altura de las circunstancias en su ámbito privado no lo puede estar en el ámbito público", ha afirmado Bernal, que cree que "alguien que en este momento tiene acusaciones ciertas no solamente de mala gestión, sino de prevaricación e incluso de falsificación documental en el ámbito privado, no puede estar al frente de una institución pública".

"En la vida, como en la política, hay que hacer las cosas bien", ha añadido el secretario de Organización de los socialistas malagueños.

Cs habla de "aberración"

Ciudadanos, por su parte, ha calificado de "aberración que el PP mantenga como candidato a un investigado por corrupción". "Nos parece alarmante el apoyo del PP a candidatos que están continuamente salpicados por la presunta comisión de delitos de todo tipo", ha apuntado el coordinador andaluz de Cs, José María Real, que opina que los vecinos "no quieren que el candidato que salga elegido de las urnas el próximo día 28 tenga que sentarse en el banquillo ocho días después".

Por su parte, la candidata por Adelante Andalucía, Reme Leiva, también pidió este martes la dimisión de Nozal y la retirada de su candidatura. "Es una vergüenza que que el PP siga teniendo a Nozal como cabeza de lista para estas elecciones, después del caso de los sobresueldos, en los que supuestamente pagó estos sobresueldos a funcionarios como interventores y tesoreros, a través de la Agencia del Deporte", señaló, agregando que "este no es el único caso pendiente con la justicia de Nozal, también tiene el caso Cajero de corrupción en las comunidades de propietarios, donde también están implicados su mujer, Van Gaalen, y otra concejala del PP, Lurdes Burgos".

Nozal, investigado por un contrato en la urbanización Cabopino

El juzgado ha llamado a declarar como investigado al exalcalde y candidato popular el próximo 5 de junio, mientras que su pareja, Michelle van Gaalen, tendrá que hacerlo quince días después (el día 20), también como investigada, en otro caso relacionado con un presunto delito de falsedad documental y contable cometido en la misma comunidad de propietarios.

Van Gaalen, administradora de profesión, se puso al frente de la empresa de administración de fincas Servicios Alcántara cuando su pareja y fundador de la misma, Ángel Nozal, se postuló para la alcaldía mijeña, y desde entonces ejerce como administradora en algunas de las comunidades donde antes lo era su compañero, una de las cuales los sentará a los dos en el banquillo.

No es la primera vez que Nozal y Van Gaalen se ven envueltos en una causa judicial, ya que siendo el popular alcalde de este municipio de la Costa del Sol, el tercero de la provincia después de Málaga capital y Marbella, se les vinculó con el caso de las Subastas Exprés del Ayuntamiento de la localidad.

Este asunto fue archivado por un error en el cómputo de los plazos de la investigación y no se llegó a juzgar, por lo que no se tuvo en cuenta un informe de la Guardia Civil que apuntaba a la existencia de una red de subastas en el consistorio que señalaba, entre otros, al entonces alcalde y al tesorero.