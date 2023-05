El PSOE quiere convocar 300 plazas de Policía Local y 120 de Bomberos para "una Málaga más segura"

El candidato del PSOE a la Alcaldía de Málaga, Daniel Pérez, ha anunciado este sábado que convocará 300 plazas de Policía Local y 120 de Bomberos para "una Málaga más segura" ya que, como ha asegurado, "tener una ciudad segura significa apostar por nuestros servidores públicos, por los policías locales y apostar por los bomberos".

"Durante estos cuatro años de mandato ha disminuido el número de bomberos, en concreto hay 30 bomberos menos que hace cuatro años, mientras que el número de policías locales se ha mantenido prácticamente igual, no ha variado", ha criticado en rueda de prensa, donde ha señalado que "para aumentar la seguridad de la ciudad de Málaga, para tener un compromiso mayor con los vecinos y con las vecinas, hace falta que Málaga tenga más policías locales".

En concreto, ha considerado que hacen faltan 300 plazas de policías más en estos momentos, "no 300 plazas y que vayan reponiendo los que se van jubilando, eso no. Debemos tener 300 policías más de los 856 que hay en estos momentos". Pérez ha explicado que actualmente entre los policías que están en segunda actividad, los que están en tareas administrativas y los mandos policiales "los barrios están desatendidos".

"Queremos apostar por la policía de proximidad, lo que era conocido por todos los malagueños como la policía de barrio. Hace falta que los malagueños vean a la policía en la calle paseando, sobre todo porque esto genera una imagen muy positiva. Cuando se ve la policía en la calle sentimos seguridad", ha expuesto, al tiempo que ha reiterado que "si soy alcalde vamos a sacar la convocatoria de 300 plazas de Policía Local para aumentar la seguridad".

Asimismo, ha adelantado que va a sacar 120 plazas de bomberos, ya que "la ciudad ha perdido 30 bomberos en cuatro años y estamos muy por debajo de las necesidades de bomberos que hay". Con estas plazas, ha detallado que "tendríamos una respuesta necesaria y no tendríamos como tenemos el parque de bomberos de Campanillas cerrado por falta de efectivos y no tendríamos una huelga de forma indefinida por no dar respuesta a las necesidades que tienen los bomberos de Málaga".

Al respecto, ha señalado que "el Ayuntamiento tiene que ser un aliado de los bomberos y de la policía. Son funcionarios, servidores públicos, son el rostro de este Ayuntamiento y de la ciudad", ha subrayado. Pérez ha destacado que Málaga necesita una plantilla de policías y bomberos "más ajustada a su población". Así, ha recordado que por las noches sólo hay una patrulla de policía para tres distritos como Ciudad Jardín, Palma-Palmilla y Miraflores: "Esto tiene que cambiar y lo vamos a hacer nosotros. Mi compromiso es tener una ciudad más segura", ha concluido.