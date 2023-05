De la Torre: "Lo primero que voy a hacer es trabajar en la candidatura de Málaga por la Expo"

Francisco de la Torre está relajado al otro lado de la línea telefónica. No es para menos, vuelve de Sevilla, donde los ocho cabeza de listas populares se han congregado con Juanma Moreno, presidente de la Junta y del partido a nivel andaluz, para congratularse por los resultados recogidos el domingo: una ola azul que ha bañado las ocho provincias y que en la capital ha devuelto al PP la mayoría absoluta –o suficiente, como les gusta llamarla a ellos en campaña para no asustar al elector– después de dos mandatos dependiendo de Ciudadanos.

Como cuando te descalzas al llegar a casa, De la Torre vuelve al Ayuntamiento sin nada que le apriete externamente, sin incomodidades que tenga que negociar o criterios que tenga que plegar en pos de alcanzar el éxito en las negociaciones. No es para menos, uno de cada dos malagueños que fueron a votar respaldaron su modelo de ciudad y entendieron que era él y no otro de los candidatos quien podía llevar a Málaga al éxito, o gestionarlo.

Decía en campaña que es mejor gestionar éxito que fracaso, le esperan ahora cuatro años de gestionar ese éxito.

Ahora tenemos que saber gestionar esa confianza depositada en nosotros leal y transparentemente.

¿Qué es lo primero que va a retomar cuando vuelva al despacho?

El tema de la Expo. Estamos a las puertas de la Asamblea General de la Oficina Internacional de Exposiciones [BIE por sus siglas en francés]. Tal y cómo va ese tema en los próximos días, esperemos que el Gobierno porque haya elecciones en julio no cambie en esta materia y funcione igual; la Exposición se decidirá antes de las generales y después de las municipales. Pero no es el único tema, en temas de vivienda la gestión va a ser muy interesante en estos días, la actividad no para, confío en que la actividad del gobierno funcione. También estoy pendiente del tema del agua, que ya he pedido datos a Emasa para poder coordinarnos con la Junta de manera que podamos garantizarnos la gestión del agua. También en la oficina de la FP que queremos impulsar… Hay tarea.

Se me antojaba que quizá querría impulsar el Plan Especial de la Torre del Puerto, una vez tiene ya la evaluación ambiental positiva de la Junta.

Habrá que esperar a la constitución de la corporación el 17 de junio. Una vez nos coordinemos con el Puerto, podremos tramitar el tema y poder pasarlo al Gobierno central ya. No sé si llegará al Gobierno actual o al que salga de las elecciones de julio.

¿Tiene ya en mente quién va a llevar el asunto como concejal de Urbanismo?

No lo tengo aún despejado. Es un tema que decido siempre en los días previos a la constitución. Pasado ese día 17, se irán repartiendo y anunciando las distintas áreas. Hay gente muy válida dentro del equipo actual.

¿No tiene ningún nombre en mente aún?

Es un tema del que no he reflexionado lo suficiente aún. Salvo el caso de Borja Vivas, que su vocación y experiencia es clara en materia de Deporte y que lo he comentado en público, ninguna cuestión más he hecho pública.

¿Se compromete en que este sea el mandato en el que solucione algunos de los grandes proyectos varados como el Guadalmedina o Arraijanal?

El Guadalmedina ya está iniciándose. Del Puente de la Aurora hacia abajo estamos con la cobertura de los muros interiores que están algo feos con los graffitis no siempre acertados. Con eso vamos abordando el tema. Queda el espacio entre Armiñán y Aurora, que lo abordaré con la Junta, a ver cómo lo ven ello desde el punto de vista técnico. Hay una nueva normativa que tiene menos exigencia de capacidad de caudal en Guadalmedina, en vez de 600 centímetros cúbicos baja a unos 440. Eso puede dar un margen para actuar ahí, aunque es una operación que tendrá su costo. Habrá que verlo y llegar a una solución de consenso.

¿Y Arraijanal?, ha afirmado que la Junta de ahora es colaboradora con la ciudad.

Es uno de los seis parques en los que nos hemos comprometido. Benítez, Arraijanal y San Julián en Churriana; Andrés Jiménez en Puerto de la Torre; Frank Capra en Teatinos y Repsol en Carretera de Cádiz. Este además lo hará la iniciativa privada, no tenemos que hacerlo nosotros. Arraijanal, nosotros nos comprometimos a adquirirlo, nos costó un montón, cerca de 60 millones de euros, en aprovechamientos urbanísticos. Quitando la parte de la Academia para la Fundación del Málaga nos dan 400.000 metros cuadrados para ese parque.

¿Qué va a pasar con la cárcel de Cruz de Humilladero? Me da la sensación de que pierde la deriva cultural.

Ahí tenemos varias operaciones iniciadas. Habrá que hacer un pliego objetivo y transparente para que lo cojan organizaciones serias en materia educativa y culturales que ayuden a impulsar ese entorno de barriadas populares como es García Grana, como es Palomares. Esperábamos en el anterior mandato tener más apoyos de parte del Gobierno central después de contactar con el Ministerio de Transporte y Vivienda; ponen un poco de esperanza en una iniciativa privada que en términos muy razonables de servicio a la sociedad.

¿Descarta entonces el proyecto de Distrito 6?

Hay una parte compatible con Distrito 6, que podría compaginarse con un proyecto educativo. Otra parte de este Distrito 6 estaría en una incubadora para industrias culturales que vamos a crear en el Llano de la Trinidad. Habíamos pensado que así también se puede ayudar a impulsar la zona de la Trinidad.

Mencionaba antes de vivienda, ¿va a estudiar la posibilidad de limitar los pisos turísticos ahora que el TSJA le dio la razón a Cádiz pese a no tener aún normativa autonómica?

El TSJA levanta la suspensión cautelar de la Junta, pero no entra en el fondo de la cuestión. Necesitamos una regulación autonómica que debería haber tenido también el apoyo del Gobierno central, que desde hace años debería haber tomado cartas en el asunto y haber hecho que las regulaciones autonómicas fueran coherentes en el asunto entre ellas. Podemos ir viendo, pensando cómo hacerlo, pero nos debe dar las competencias la Junta. Deseamos hacerlo, pero sólo nos queda pedir que la Junta sea rápida en el tema.

Entiendo que se adaptará al marco que le imponga la Junta, pero ¿es usted partidario de limitar, tasar más, poner número clausus…?

Además de todas las regulaciones para tema sonómetro y de cargas que nos permitan tener más fondos para ayudas al alquiler que queremos adquirir por dos vías, tasa turística (que también necesitamos que la Junta nos dé la luz verde) y para las viviendas que sean de un propietario que tenga más de dos. Además, habrá que analizar en qué zonas hay una proporción de vivienda turística que esté produciendo tensión en el mercado del alquiler, donde trataremos de decelerar fijándonos en los mejores mecanismos que haya habido a nivel europeo y español.

Otro de los temas que tiene abiertos es el de La Casa Invisible, se reunió con ellos a principio de año e iban a intercambiar proyectos de rehabilitación, ¿va a retomar la negociación?

Tendremos que ver cómo está el tema jurídicamente. No tenemos ahora mismo mandato para entrar, pero tenemos claro que estamos preocupados por la seguridad del edificio. Tenemos el deseo de que haya seguridad en ese edificio y de que no haya una monopolización del espacio público por parte de una sola entidad. Buscamos que pueda ser compartido ese espacio por más entidades, no solamente La Invisible. Hay que ver cómo podemos hacer la rehabilitación sin que haya ningún riesgo para nadie. Estamos dispuestos a negociar, pero hay que ver cómo se puede hacer, jurídicamente hablando, que se recupere el espacio, rehabilitarlo y que sea compartido.

Si el proyecto de rehabilitación por fases de La Invisible es viable, ¿usted es partidario de ese modelo?

Hasta ahora nuestros técnicos no nos han dicho que sea viable el proyecto de La Invisible, si no lo contrario. Es un tema a hablar, pero si se sigue pensando desde un ámbito técnico nuestro que si se sigue avanzando sea de una manera segura, habrá que hacerlo así, habrá que buscar fórmulas para que pueda seguir realizando actividades en otro espacio, ya lo veremos, pero la necesidad de recuperarlo está clara.