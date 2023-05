Con Málaga asegura que son "el voto útil y valiente para una Málaga más verde e igualitaria"

El candidato número 2 de la confluencia de Izquierda Unida, Podemos, Verdes Equo, Más País, Alianza Verde e Iniciativa del Pueblo Andaluz, Nicolás Sguiglia, ha asegurado que son "el voto útil y valiente para una Málaga más verde e igualitaria".

Así, Sguiglia ha pedido el voto desde Ciudad Jardín y ha reivindicado a la confluencia "como el único voto útil de la izquierda frente al PSOE para que no haya titubeos, ni dudas, ni bandazos de cara aplicar políticas que favorezcan a la mayoría frente a los intereses de unos pocos' apelando de manera directa a aquellos votantes socialistas que quieren determinación y políticas valientes".

En este sentido, ha señalado que es la confluencia "la que representa el voto útil y valiente para poner fin a las políticas de especulación urbanística y hacer que la vivienda sea un derecho en la ciudad, para aquellos que quieren una Málaga verde y que quieren políticas valientes frente a la emergencia climática, como la renaturalización el Guadalmedina, que se pongan en marcha barrios verdes o un gran bosque urbano en los terrenos de Repsol".

También ha subrayado "el compromiso" de la confluencia con los barrios y ha hecho un llamamiento a "aquellos vecinos y vecinas que quieren que los barrios estén en el centro de la política municipal". Sguiglia se ha dirigido, además, a los votantes de otras formaciones del espectro de la izquierda que "lamentablemente no van a sumar, no le va a alcanzar para entrar en el ayuntamiento y que por tanto no van a posibilitar el cambio de rumbo que necesita la ciudad".

"Somos el voto útil y valiente para impulsar el giro verde"

"Queremos hacer un llamamiento a todos los votantes progresistas, a todos los votantes verdes, a todos lo vecinos y vecinas de nuestra ciudad que quieren una ciudad más justa, más verde, más democrática, feminista e igualitaria. Somos la mejor opción, somos el voto útil y valiente para impulsar el giro verde y social que necesita nuestra ciudad", ha afirmado.

Por otro lado, ha recordado que su partido, representado por Unidas Podemos en otras instituciones, ha aplicado "políticas valientes sin que nos temblara el pulso o las piernas porque no le debemos nada a los bancos ni tenemos vínculos con los poderes financieros, nos debemos sólo a nuestro pueblo".