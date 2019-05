La hora de los resultados de las elecciones municipales en Málaga 2019

En Málaga, como en todas la provincias de Andalucía, en los colegios electorales en estas elecciones municipales de 2019 hay dos urnas: una para los comicios locales y otra para la elección de los 54 diputados que le corresponden a España en la renovación del Parlamento Europeo.

Esta coincidencia, que se produce cada 20 años, al celebrarse las votaciones europeas cada cinco años y las municipales cada cuatro, retrasará el recuento local, porque la normativa exige que se haga primero el continental. Entonces, ¿a qué hora se sabrán los resultados municipales en Málaga?

A través de Málaga Hoy puede seguir el escrutinio y conocer los resultados de las elecciones municipales en toda la provincia, en Málaga capital y en los 18 municipios con más habitantes en tiempo real. También puede seguir en directo todos los detalles de la jornada y los municipios que ya han cerrado su recuento en este enlace.

Escrutinio y resultados de las elecciones municipales en la provincia de Málaga

El resultado de las municipales se dará a conocer algo más tarde de lo habitual en unas elecciones municipales. El procedimiento de los colegios electorales constituidos este domingo es el siguiente: al cerrar el periodo de votación –las ocho de la tarde donde no haya habido incidencias en la apertura–, se iniciará el escrutinio por la urna con los sobres azul claro en los que se depositan los votos al Parlamento Europeo. El recuento empezará, por tanto, a la misma hora, como en cada elección, pero no se podrán difundir datos de las europeas hasta las 23:00, cuando terminan las votaciones en el último país que cierra las urnas, que es Italia.

El recuento municipal, sin embargo, no tiene por qué esperar a esa circunstancia. De hecho, la urna con los sobres blancos de los votos locales se abrirán en cada colegio inmediatamente después de concluido el recuento europeo. Nada impide dar los datos de las elecciones municipales, como en años anteriores, en tiempo real, pero el Gobierno central, del que depende también el escrutinio, no difundirá datos en rueda de prensa hasta no haber hecho lo propio con el de la Eurocámara y una vez que considere que los datos son significativos. Calcula que una hora después.

En definitiva, entre las once de la noche y las medianoche estarán disponibles los datos de cada municipio en un porcentaje suficiente como para hacerse una idea del resultado, aunque dependerá en cada caso si los últimos concejales que se asignen están o no muy disputados para ver el reparto de escaños que será definitivo.