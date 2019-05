Con las urnas a la vuelta de la esquina, la incertidumbre marca el inicio de la cuenta atrás para las elecciones municipales en la provincia de Málaga. Los aires surgidos tras los resultados del 28 de abril llenan de optimismo al PSOE y Ciudadanos en buena parte de las grandes plazas, al tiempo que siembra la duda en el seno del PP y los alcaldes que, desde años atrás, viven instalados al frente de ayuntamientos como Málaga capital, Estepona... Nada parece seguro a poco más de dos semanas para la cita final. Y ello otorga un valor mucho mayor a la capacidad de los candidatos en la pugna por cada centímetro de terreno. Así llegan los grandes municipios de Málaga al 26M.

Málaga capital

Si un proceso electoral se entiende como una batalla de partidos, la cita del próximo 26 de mayo en Málaga capital se anuncia como la más disputada de las últimas décadas. Tras tres mayorías absolutas y una victoria menor en las cuatro últimas convocatorias, Francisco de la Torre, afronta el reto de mantenerse al frente de la Alcaldía en una situación de debilidad.

La sangría de votos que viene sufriendo el PP comicio tras comicio refleja la pérdida del valor confianza en la formación por la que concurre el regidor. Lo ocurrido el 28 de abril es el último episodio y aunque sus datos no son extrapolables a las municipales, sí dan continuidad a una tendencia de distanciamiento del tradicional electorado popular.

El PP se agarra en la capital a De la Torre para recuperar parte del electorado perdido

Al PP le pasa factura la fragmentación del ala conservador, al punto de que a De la Torre le va a tocar competir con dos actores por el mismo perfil de votante: Ciudadanos, cuya marca parece consolidada, y Vox, cuya irrupción en las autonómicas hace prever que estará presente en la Casona del Parque.

La esperanza en el seno del PP es que la figura de De la Torre sea suficiente para recuperar parte del electorado huido y taponar parcialmente la herida. “Afrontamos las municipales con la confianza de que la gente sepa valorar que cuando se habla de su ciudad se habla de buenos gestores y personas y el mejor gestor que Málaga ha conocido en los últimos 20 años es Paco de la Torre”, destacó el coordinador de campaña del PP en la capital, Carlos Conde.

De sus palabras se comprueba lo evidente: De la Torre es la llave. “Es el mejor aval que podemos tener”, dijo, contraponiendo a su figura la de “personas sin apenas experiencia, caso del candidato del PSOE (Daniel Pérez)”, del que recordó su mala gestión como delegado de Salud de la Junta de Andalucía. Frente a ello, “un alcalde 24 horas, que ha demostrado en su gestión diaria que el desarrollo de la ciudad y el interés general están por encima de cualquier cuestión ideológica”.

A la inversa, el PSOE confía en aprovechar el tirón del pasado 28-A y el efecto Pedro Sánchez. “Hemos ganado las dos últimas elecciones celebradas en la capital, aumentando la diferencia de votos con el PP en las generales; eso nos sitúa en una tendencia clara para ganar también las municipales con capacidad para formar un gobierno de cambio”, arguyó el secretario general del PSOE, José Luis Ruiz Espejo, para quien es claro que el PP está “en un fin de ciclo; es un alcalde que ya abre la puerta de salida y un partido que se encuentra en proceso de descomposición”, apostilló.

Málaga Ahora vuelve a concurrir a las municipales, aunque con una nueva cabeza de cartel, Rosa Galindo, que ocupar el lugar de Ysabel Torralbo. Ésta pone en valor la oposición “firme y valiente” ejercida por el grupo. “Las denuncias llevadas a cabo han puesto en evidencia que había demasiados temas a los que nadie quería referirse”, citando la gestión del CAC Málaga, la contratación de espectáculos... Y todo ello, a su juicio, será tenido en cuenta por el 26 de mayo.

Lo que puede alterar su presencia en la Casona del Parque es la confluencia de Podemos e Izquierda Unida dentro de la formación Adelante Málaga. “Nosotras somos confluencia de personas, horizontales y con primarias abiertas y democráticas y sin decisiones fuera de Málaga; representamos el municipalismo que sigue muy ligado a principios y no cálculos electorales”, quiso diferenciar. En Adelante Málaga, que se presenta con el hasta ahora portavoz de Málaga para la Gente, Eduardo Zorrilla, se destaca el “debilitamiento” del alcalde y del PP como oportunidad a aprovechar. “Esta realidad, junto con el chequeo socia, no sitúa como una fuerza que podría obtener siete concejales como mínimo y ser determinante”, auguraron.

Ciudadanos puso en valor la labor realizada a lo largo del mandato y el alto nivel “propositivo” de las acciones emprendidas. “Hemos dado estabilidad; hemos fiscalizado presidiendo dos comisiones de investigación y hemos demostrado que hay que cumplir lo que se firma con Cs, que no nos tiembla el pulso”, destacó el alcaldable por la formación naranja, Juan Cassá. Todo ello, a su juicio, “consolida” al partido como una referencia en la capital. “Somos de largo segunda fuerza;un dique de contención frente al populismo y traemos ideas nuevas frente a un PP y alcalde desgastados”, apostilló.

Torremolinos

Torremolinos se prepara para la cita del 26-M después de que el paso por las urnas en 2015 trajese consigo un cambio al frente del Ayuntamiento. Tras más de dos décadas de mayorías absolutas del Partido Popular, el socialista José Ortiz tomó las riendas del Ejecutivo con el apoyo de Ciudadanos, IU y Costa del Sol Sí Puede.

La repetición de los resultados cosechados por el PSOE el pasado 28 de abril le abriría las puertas a mantenerse al frente del Consistorio. Fue el partido más votado, por delante de Cs y del PP. En el otro lado de la balanza se encuentran los populares, con Margarita del Cid al frente y tratando de superar la guerra interna protagonizada por el que fuera alcalde de la localidad, Pedro Fernández Montes, quien abandonó las filas del PP hace mes y medio. Lo hizo para presidir Por Mi Pueblo, partido que concurre por primera vez a las elecciones, al igual que Vox.

Formaciones ambas que pueden recoger apoyos del tradicional granero del PP. Ciudadanos presenta una lista renovada, en la que prescinde de sus dos concejales en la localidad, Ángeles Vergara e Ignacio Rivas. El mandato en el municipio estuvo marcado por la transformación del centro urbano, con la peatonalización de la Plaza Costa del Sol y la avenida Palma de Mallorca. El equipo de gobierno pretende continuar con esta iniciativa con la semipeatonalización de la calle Cruz y la integración de la casa María Barrabino en la plaza una vez finalicen los trabajos de recuperación.

Benalmádena

En Benalmádena, diez candidaturas concurren a las elecciones municipales, una más que en 2015. Algunas de ellas encabezadas por ex componentes de otros partidos, como Juan Antonio Lara, antes líder de la formación local Vecinos por Benalmádena, que ahora concurre por el PP. YAlternativa por Benalmádena, encabezada hasta ahora por Encarnación Cortés, concejala de Puertos, desaparece para integrarse en el PSOE.

Benalmádena es históricamente uno de los municipios más complejos en el plano político, como demuestran las numerosas escisiones de formaciones y el nacimiento de siglas independientes. Es el caso de Por Mi Pueblo, encabezada por el ex edil del PP José Antonio Serrano; o Contigo, que se presenta por primera vez y está integrada por los ex ediles de Ciudadanos Bernardo Jiménez y Beatriz Olmedo, que, tras ser expulsados, pasaron al grupo no adscrito.

IU y Podemos vuelven a concurrir por separado y repitiendo candidatos. El PSOE mantiene como candidato a la reelección a Víctor Navas. La legislatura concluye con la eliminación del plan de ajuste tres años antes de lo previsto, la reducción de la deuda municipal y los resultados de la auditoría del Puerto de Benalmádena que revela presuntas irregularidades en la anterior gestión.

Mijas

La política municipal de Mijas no ha estado exenta de polémica en los últimos cuatro años. En las generales de la pasada semana, el PP pasó de ser el partido ganador a convertirse en la cuarta fuerza. Las investigaciones abiertas en los juzgados, como el caso subastas, la construcción del edificio de Mijas Comunicación y el caso sobresueldos, parece debilitar a un partido que sigue apostando por Ángel Nozal como alcaldable. El PSOE, en el 28-A fue el partido más votado, opta a la Alcaldía con José Antonio González al frente.

La irrupción de nuevos partidos hace previsible que necesario alcanzar pactos para gobernar. Esta opción se complica para Ciudadanos, que en la actualidad está al frente de Ayuntamiento con solo cinco concejales. El alcalde, Juan Carlos Maldonado, llegó a firmar dos acuerdos de gobierno y un acuerdo de estabilidad política a lo largo del mandato.

En Fuengirola la campaña podría estar marcada por el conflicto de la limpieza

El cruce de acusaciones entre el líder del PP y Ciudadanos es constante, por lo que se antoja inviable un nuevo acercamiento entre ambas formaciones. Y el bipartito formado por PSOE y Cs también acabó debilitado. A todo ello se suma la sombra del presunto caso de espionaje en Mijas Comunicación, denunciado por el alcalde a apenas dos meses de las municipales. El mandato está marcado por las auditorías que han sacado a la luz presuntas irregularidades de la anterior gestión municipal.

Fuengirola

Tras 28 años de victoria popular, los vecinos de Fuengirola acudirán a las urnas con pocas novedades entre sus principales candidatos. Puede presumir de ser una de las pocas localidades costasoleñas en la que mayoría absoluta ha permitido al PP, con Ana Mula al frente, gobernar en solitario. Una singularidad que podría quedar anulada el 26 de mayo. Como le ocurre en otras plazas, los populares podrían perder terreno en el electorado conservador debido a la irrupción de Vox y Ciudadanos.

En el bando de izquierdas, Javier García León repite como candidato por el PSOE a la Alcaldía. Aunque fue la fuerza más votada en las generales, los socialistas nunca han logrado un respaldo mayoritario de la población. El esquema actual hace pensar en la necesidad de alianzas para conformar gobierno. La campaña a las municipales podría estar marcada por el conflicto de los empleados de Urbaser, que plantean una huelga en las próximas semanas en caso de no acordar la mejora del convenio colectivo.

Marbella

Diez candidaturas competirán en Marbella el 26 de mayo, con importantes novedades, caso de la presentación de candidaturas por parte de Vox y Ciudadanos. Esta circunstancia abre nuevas posibilidades en el Ayuntamiento. Será la quinta vez que Ángeles Muñoz, actual alcaldesa, concurra como cabeza de cartel por el PP; en dos de ellas ganó con mayoría absoluta. En 2015, aunque fue la más votada, no pudo acceder de primeras debido al acuerdo alcanzado por varias fuerzas que permitieron el nombramiento del socialista José Bernal.

Muñoz recuperó la Alcaldía en 2017 tras una moción de censura apoyada por OSP. Pero la relación con esta formación se ha ido debilitando en los dos últimos años. Bernal afronta su tercera candidatura y lo hace después de que los votantes respaldase de manera mayoritaria al PSOE en las generales. Sea como fuere, cualquier cábala de futuro pasará, a priori, por alianzas poselectorales. Y en ese camino se antoja difícil ver un nuevo pacto con Opción Sampedreña, partido que respaldó la moción de censura del PP contra Bernal.

Izquierda Unida y Costa del Sol Sí Puede vuelven a concurrir a las elecciones de forma separada;Podemos lo hace con una lista renovada. También se presenta UCIN Marbella, el partido de la plataforma Marbella se queja, con Diego Escalona al frente. Éste ha sido en los últimos años voz de las denuncias de los vecinos a través de las redes sociales. El mandato expira con la entrada en funcionamiento de la nueva flota de autobuses y la gratuidad del servicio, la reducción de la deuda y la recuperación de parte de los bienes y multas por corrupción con sentencia firme.

Estepona

En Estepona, el popular José María García Urbano afronta su tercera candidatura. Hasta ahora el PP de esteponero gozaba de mayoría absoluta, ajeno por completo a la política de pactos de los municipios de alrededor, pero esta dinámica podría romperse en menos de un mes debido a la aparición de nuevas formaciones de derechas y al auge de la izquierda, tal y como reflejan los resultados de las elecciones generales.

En esa cita, el PSOE fue el más votado, seguido de Ciudadanos, mientras que el PP quedó relegado al tercer puesto. En total son siete los partidos que optan a conseguir representación en el Consistorio. El PSOE presenta una lista renovada encabezada por Emma Molina, e Izquierda Unida y Podemos vuelven a hacerlo por separado. El mandato concluye con la finalización de las obras del nuevo hospital, a la espera de su puesta en funcionamiento por parte de la Junta de Andalucía, y del estadio de atletismo.

Rincón de la Victoria

Los votantes tendrán la posibilidad de elegir entre ocho partidos. IU y Podemos concurren por separado tras ser incapaces de llegar a una confluencia en Rincón de la Victoria. En esta franja ideológica también se presenta la Unión de Ciudadanos Independientes (Ucin) cuyo cabeza de lista es Ezequiel Carnero, concejal que representó a Ahora Rincón (Podemos) en las anteriores municipales. El PSOE estrena candidato con Antonio Sánchez.

En el centroderecha, repite Francisco Salado con el PP y Elena Aguilar con Cs, que se disputarán el ala conservador con Vox. José María Gómez cambia por cuarta vez de partido y opta a la Alcaldía por Por mi Pueblo. Rincón ha vivido dos años con un tripartito de izquierdas y Gómez. Los otros dos, con éste y el PP, que alcanzaron el gobierno tras aprobar una moción de censura con el apoyo de Ciudadanos. Salado llega al final del mandato con un presupuesto aprobado y 4 millones de euros en inversiones, con el proyecto del paseo marítimo para Torre de Benagalbón aprobado, con el contrato del servicio de limpieza prorrogado y sin la apertura de la piscina municipal.

Vélez-Málaga

En Vélez-Málaga la dispersión del voto es todavía más latente. Doce partidos entran en juego. En la capital de la Axarquía, IU y Podemos tampoco van en alianza. Entra Vox y el que fuese alcalde de la ciudad con el PSOE, Antonio Souvirón se suma al proyecto de Por mi Pueblo. Los andalucistas, que actualmente tienen dos concejales, se mueven entre el PSOE y Andalucía por Sí.

Se podrá votar a hasta cuatro partidos independientes, entre ellos el de Torre del Mar que llega a estos comicios muy reforzado. A Ciudadanos lo representará Javier García, mientras que en el PSOE y el PP repiten Antonio Moreno y Francisco Delgado Bonilla, respectivamente. En la localidad han arrancado las obras de peatonalización del centro urbano. Sin embargo, el Ejecutivo local no ha sido capaz de poner en marcha al tranvía por la falta de acuerdo con la Junta.

Torrox

En Torrox vuelve a haber cinco partidos con opciones en las urnas. No serán de la partida los independientes del Fucsi, manteniéndose los de Torrox Unido. Ciudadanos tendrá representación y Vox no ha conseguido formar listas en el municipio.

IU va con sus propias siglas pero sin competir con Podemos. El PSOE opta por Juan Manuel Cortés como nuevo candidato. Tiene experiencia como concejal desde 2007. El alcalde y candidato del PP, Óscar Medina, se ha mantenido al frente del gobernando municipal a pesar de estar en minoría. Una situación de debilidad que le ha impedido aprobar presupuesto alguno. Tampoco ha llevado a fin el expediente para la municipalización del servicio de limpieza.

Nerja

Nerja es el único municipio de la parte oriental de la provincia en el que estará Adelante Andalucía. También hay listas de Vox y de Ciudadanos, que cambia de candidato y designa para el reto a Manuel Carrillo. Además, se presentan los independientes Unidos por el Pueblo de Nerja. El PSOE vuelve a a apostar por Rosa Arrabal y el PP, por Alberto Armijo. Estos cuatro años se han caracterizado por el cambio de modelo experimentado en el municipio del Balcón de Europa.

De estar centrado en Armijo, que llevaba 20 años en el gobierno, pasó al tripartito (PSOE, IU, EVA). Aunque su gestión ha estado marcada por la situación de minoría en la que se encontraba. En estos cuatro años, los vecinos no ha visto terminar la depuradora (competencia del Gobierno central) y se ha destapado el caso Rubbish por el vertedero incontrolado en el paraje protegido del Río de la Miel. En total, más de 40 investigados entre cargos públicos y empresarios.

Antequera

Antequera afronta las municipales con varios proyectos de entidad a la vista: la apertura de la línea de alta velocidad entre Bobadilla y Granada, el desbloqueo de su segunda estación AVE, el desarrollo del Puerto Seco o la revisión por parte de Unesco de la distinción de los Dólmenes como Patrimonio Mundial. Una hito que se deja sentir de manera especial en el desarrollo turístico de la localidad. La conclusión del centro de recepción de visitantes es otra de las actuaciones de relevancia que deberá quedar acabada el próximo mandato.

También tendrá que quedar desbloqueada la construcción del nuevo cuartel de la Guardia Civil y solucionado el proyecto del Palacio de Ferias. Y todo ello en un escenario político al que se incorporan Ciudadanos y Vox. Se mantienen la formación independiente PABA y la unión de IU y Podemos. El PSOE, que busca recuperar el gobierno con un nuevo candidato, Francisco Calderón, y el PP sigue confiando en Manuel Barón para que revalide el gobierno.

Ronda

Ronda afronta las próximas elecciones municipales con un futuro incierto, ya que la ciudad del Tajo se viene viendo afectada por el fenómeno de la despoblación sin que hasta el momento cuente con el apoyo de ninguna de las administraciones para tratar de frenar la pérdida de población, aunque en los últimos meses han vuelto los anuncios sobre mejores en la conexión por ferrocarril y por carretera. No obstante, hasta el momento no pasan de ser anuncios políticos que, al igual que ocurrió en el pasado, no han pasado de ese escalón. Eso sí, la ciudad sigue teniendo un gran atractivo en el sector turístico. Además, durante este tiempo se desarrolló la aprobación de la almazara diseñada por Philippe Stark y que tiene en marcha su primera fase.

En cuanto a los proyectos pendientes, la declaración de la Sierra de las Nieves como Parque Nacional o la posible construcción de una pasarela por las cornisas del Tajo son algunos de los asuntos que quedarán para la próxima Corporación. Todo ello ante un panorama político muy incierto, ya que son ocho las formaciones políticas que concurrirán en las próximas elecciones municipales, con dos formaciones independientes encabezas por Isabel Barriga y Antonio Marín Lara y el anuncio de la presencia de Ciudadanos y Vox.

Además, también queda por ver qué efecto tendrá que Podemos e IU no concurran de forma conjunta, al igual que el cambio realizado por el PSOE, del que será cabeza de lista la secretaria general, Isabel Aguilera, y no la actual alcaldesa, Teresa Valdenebro, lo que generó un profunda crisis en la agrupación local. Mientras tanto, la regulación de tráfico sobre el Puente Nuevo será otro de los asuntos que marque la próxima legislatura tras la fuerte polémica que generó su puesta en marcha.