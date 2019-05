–¿Cree que Rincón de la Victoria ha dejado atrás la etiqueta de ciudad dormitorio?

–Lo está intentando, pero todavía no, le falta mucho camino. Está falto de servicios para ser una zona turística de primer nivel. El estatus de ciudad dormitorio es algo que va a seguir ahí porque depende mucho de Málaga.

–¿Cuáles son esos servicios que le hacen falta?

–Principalmente plazas hoteleras. Así que partiendo de eso, es complicado convertirse en un destino turístico.

–¿Es una ventaja que el turismo que prima en Rincón sea nacional frente al extranjero como en otras poblaciones de la otra Costa del Sol?

–No hay diferencias, da igual la procedencia, y más hoy en día que vamos hacia la globalización.

–¿Cuáles son los grandes atractivos de Rincón de la Victoria?

–Fundamentalmente su ubicación. Está muy bien comunicado y su cercanía con la capital. Aunque en ocasiones pueda ser una pega para el turista, también puede ser una ventaja la tranquilidad y que no esté masificado. Ahora es cuando el Ayuntamiento está trabajando para que sea un destino consolidado, pero esto es un trabajo de fondo que no se ve en dos días, el rendimiento no es inmediato.

–Y ya no puede estar sólo basado en sol y playa.

–Por supuesto. Rincón siempre ha sido el destino de los malagueños que venían a descansar y a pasar el verano. Entonces sólo había sol y playa. Poco a poco se han ido creando otras alternativas, entre ellas, nos encontramos nosotros con el campo de golf.

– ¿Y qué es lo que necesita?

–Como decía, una planta hotelera mayor. No se puede desarrollar un destino si no tienes dónde alojar a los turistas. Nosotros en el campo de golf recibimos alrededor de 15.000 al año y el 90% está alojados fuera del término municipal. Por tanto, la posible incidencia que pueda tener la estancia del turista que viene a jugar al golf no se queda en Rincón. Ni en sus restaurantes, ni en sus comercios o en sus taxis. También es importante la oferta alternativa. El turista quiere tener experiencias, desde culturales a deportivas pasando por gastronómicas o de naturaleza. Y todo tiene que estar ligado para que sea un destino completo. No se les puede tener todo el día en la playa, viendo museos, jugando al golf o comiendo. Hay que darle un abanico de posibilidades.

–¿Piensa que tiene recursos suficientes que no se explotan?

–Muchos y en los últimos cuatro años estamos viendo la iniciativa del Ayuntamiento que quiere colocarse en el mapa del turismo. Tenemos la Cueva del Tesoro que es un foco de atracción muy importante, pero hay que ponerla en condiciones. También somos muy fuertes en la gastronomía pero sobre todo durante los meses de verano. Así que hay que romper la estacionalidad ofreciendo opciones diferentes al sol y la playa como puede ser el golf. Nosotros los traemos fuera de la temporada de verano.

–¿Cuáles son las prioridades que debería tener el próximo gobierno?

–Sobre todo tienen que convencerse que el turismo es una opción para Rincón. Siempre ha estado enfocado a ser residencial y muchas veces sus intereses se contraponen a la afluencia turística. Aquellos que vienen a buscar la tranquilidad les molesta que pueda haber un concierto o que haya bares abiertos en el paseo hasta muy tarde. Hay que intentar que sean compatibles. El Ayuntamiento tiene que convencerse que somos un núcleo turístico.