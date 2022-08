Vanesa Martín: "Siempre me he dejado llevar por mi corazón y mi intuición"

Un verano atareado pero, ciertamente, disfrutón es el que está viviendo Vanesa Martín (Málaga, 1980) que se mueve entre escenarios de toda España con su Tour 2022 y el estudio de grabación donde ya está dando los toques finales al que será su nuevo trabajo el octavo de temas inéditos de una carrera bien armada desde los cimientos, desde las pequeñas salas de la canción de autor para volar hasta los grandes escenarios de nuestro país y de fuera de nuestras fronteras. Una carrera que celebra este 19 de agosto en El Puerto (Cabaret Festival), el 25 en Marbella, el 27 en Linares y que el 9 de septiembre la llevará al Teatro Maestranza en Sevilla.

–Como exitosa artista, ¿verano con pocas vacaciones?

–Sí pero es que he pillado esta gira con unas ganas locas. Además la gente está muy entusiasmada, con muchas ganas también de música, de pasarlo bien y de poder mirarnos sin mascarilla y dejar que la música haga su cometido. Así que muy bien.

–Aunque hemos aprendido a detectar la sonrisa en los ojos, debe ser más agradecido eso de ver desde el escenario las bocas

–Efectivamente, y aunque la seguridad era la que primaba en todos esos malos momentos, sí es cierto que ya se agradece mucho la normalidad. No es que la gente haya dejado de cantar en los conciertos, pero detrás de una mascarilla el sonido no suena igual. Ahora es otra alegría, otra explosión, y esto tenemos que exprimirlo, valorarlo y disfrutarlo.

–Esta gira es como una celebración de lo andado hasta el momento

–Así es, hago un repaso por toda mi carrera. Evidentemente, hay canciones de Siete veces sí, que es mi último trabajo, pero hay lugar para todos mis discos. La verdad que hay canciones que, por desgracia, ya no pueden acompañarnos porque no podemos hacer tres horas de show, pero creo que la muestra que hemos elegido está bastante compensada y refleja muy bien mi evolución.

–¿Se le hace difícil confeccionar un repertorio para el directo?

–Eso es dolorosísimo porque dejas mucho fuera. Eso es como decir ya no me pongo más en la vida estas zapatillas preferidas. Es muy doloroso porque cada canción refleja un momento de mi vida importante. Ahora, con este disco nuevo que estoy grabando, a toda mi oficina y a mi compañía les digo que pocas canciones habrá porque no puedo pasar más por esto de dejar temas fuera del directo (bromea).

–Además siempre habrá temas que tienen que sonar en sus conciertos ya llueva o truene, ¿no?

–Yo tengo la suerte de que mis músicos me conocen de sobra y saben que yo voy improvisando y que me dejo siempre un par de canciones abiertas según el público que esté y voy saltando. Y esa lista pues también va creciendo con el tiempo, además de, digamos, los éxitos más sonados de mi carrera, ahora se suman canciones como Si pudiera, el tema que hemos lanzado hace unos meses con Jesse & Joy.

–Justo le iba a preguntar por esa colaboración, ¿cómo surgió?

–Pues por una parte y por otra teníamos muchas ganas y surgió, como han surgido la mayoría de colaboraciones que hago, de la manera más natural del mundo. Ellos estuvieron aquí de promo en España y a través de la radio me llegó que querían colaborar conmigo. Y, nada, yo encantada. Pero esto fue poco antes de la pandemia así que se quedó parado y cuando ya nos abrieron las fronteras para poder juntarnos pues lo hicimos y grabamos el videoclip.

–Pero en esos casos, cuando la composición es a distancia, ¿cómo se cuaja el proceso creativo?

–Pues es que depende. Hay artistas con los que puedes cuadrar para juntarte y lograr componer en persona, con otros lo haces a distancia... Depende... Pero es muy bonito cuando encuentras el mismo lenguaje. Cuando logras la misma manera de decir el amor, la música y la vida, la composición fluye muy fácil y es maravilloso.

–Justo antes del verano andaba de gira por Estados Unidos, ¿cómo ha sido la experiencia?

–Inolvidable, increíble, ha superado completamente cualquier expectativa que yo pudiera tener. Increíble la gente, la energía, las ganas, todo el equipo íbamos mu entusiasmados, hemos tocado en sitios emblemáticos... Ha sido todo como muy especial y ya los promotores de allí están organizando la siguiente vuelta porque ha ido muy bien. Así que toco madera para que siga saliendo así de bien y muy feliz por lo que ha sucedido. Bueno, y el día 24 de septiembre regreso al continente pero para hacer la gira por Latinoamérica, con la que estamos muy ilusionados también.

–Cuénteme lo que pueda y quiera del nuevo disco

–Precisamente este año, que me estoy moviendo tanto entre España y América, es un disco que tiene influencia de muchos lugares porque hay productores españoles, americanos y latinos. Es un disco muy variado, muy fresco, muy enérgico... Esta mañana lo hablaba justo con mi manager, le decía que tiene un algo muy diferente que no consigo llegar a explicar, como ese aire expansivo cuando realmente lo sientes de muchos sitios a la vez... Y si todo va bien, en noviembre verá la luz. Tengo unas ganas... Estoy impaciente porque yo ya necesito mostrar cosas nuevas.

–Si se la encontrara, ¿qué le diría a la Vanesa Martín que firmó un contrato para un disco que se llamaba ‘Agua’?

–Le diría que no le tenga miedo a nada, que siga tal cual, que los sueños se consiguen y que siga el camino que su corazón le dicte porque, de verdad, yo siempre me he dejado llevar por mi corazón y por mi intuición y, gracias a eso, estoy hoy aquí. Sabes que en esta carrera hay muchas encrucijadas, muchas disyuntivas, mucha gente opinando y cuando tú eres fiel y honesta contigo misma, y con tu corazón, y con tu manera de entender la música, y con tu camino, te vuelves imparable.