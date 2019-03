El debutante Roberto Bueso aborda el paso a la madurez en ‘La banda’

Tímido y callado, totalmente fuera de lugar, regresa Edu a su pueblo. De Londres a Valencia, más que unas vacaciones para asistir a la boda de su hermano, el recorrido supone un viaje de iniciación, una escapada de varios miles de kilómetros para encontrar su lugar en el mundo y dar el paso a la madurez. Las relaciones con la pandilla, con los padres y con un amor secreto y aplazado recorren La banda, la cinta con la que el debutante Roberto Bueso concursa en la Sección Oficial del Festival de Málaga.

Con un casting en su mayoría no profesional, el cineasta pretende plasmar los ambientes de su propia adolescencia. “Necesitábamos un reparto fresco que conectara con la realidad de la que íbamos a hablar”, apunta el director, que ha elaborado una historia que bien podría empatizar con distintas generaciones por la universalidad de sus temas. “Para mí era muy importante partir de una realidad muy concreta y que conozco muy bien, como las bandas, para llegar a cuestiones con las que se puede identificar cualquiera”, agrega el director.

El productor Fernando Bovaira indica que “necesitabamos a actores que hablarán valenciano y fuesen músicos y salieron estos jóvenes de un casting, gracias a la intervención de Roberto su intervención ha sido magnífica”. Gonzalo Fernández, el protagonista, se ha puesto por primera vez delante de la cámara. “Lo que más me ha costado ha sido prepararme el personaje, porque soy óptico y músico, no actor, tenía pánico pero el director me ayudó muchísimo”, comenta y apunta que hay mucho de él en su personaje.

La timidez, las historias no resueltas, el miedo a defraudar a los demás, el vértigo de perder las raíces, la necesidad de dar pasos hacia adelante son algunos de los temas por los que pasa, con humor y ternura, La banda, en la que también actúan Charlotte Vega, Xavi Giner, Hugo Rubert y Carlo Blanco.