Una veintena de películas competirán por las Biznagas de Oro del 26 Festival de Málaga

La cuenta atrás comienza. En dos semanas Málaga volverá a ser escaparate del cine en español más reciente, el que está a punto de estreno, el que se lanzará en breve en plataformas o el que se está rodando en estos momentos. Entre secciones especiales, documentales, cortometrajes, series y adelantos el Festival de Málaga proyectará más de 200 títulos del 10 al 19 de marzo y entre ellos, la veintena de largometrajes que competirán por alzarse con las Biznagas de Oro. El Teatro Cervantes volverá a desplegar la alfombra roja para acoger las galas y presentaciones.

De las 22 películas que incluye la Sección Oficial, 20 de ellas pugnarán por los premios, 12 españolas y ocho latinoamericanas. Los largometrajes de inauguración y clausura están fuera de concurso. Alguien que cuide de mí, una cinta de Elvira Lindo y Daniela Fejerman, inaugurará la 26 edición del Festival de Málaga, que será clausurado por Como Dios manda de Paz Jiménez.

Dentro de la selección que tendrá que valorar el jurado, a las españolas ya anunciadas 20.000 especies de abejas, de Estíbaliz Urresola, Bajo terapia de Gerardo Herrero, Una vida no tan simple de Félix Viscarret, junto a las latinas Empieza el baile, de la argentina Marina Seresesky y El castigo, del chileno Matías Bize, se suman las españolas: Matria, de Álvaro Gago; Tregua(s), de Mario Hernández; Els Encantats, de Elena Trapé; Las buenas compañías, de Silvia Munt; Sica, de Carla Subirana; El fantástico caso del Golem, de Juan González y Fernando Martínez (Burnin’ Percebes); Unicorns, de Alex Lora; La desconocida, de Pablo Maqueda y Upon entry (La llegada), de Alejandro Rojas y Juan Sebastián Vásquez.

Respecto a la participación de películas latinoamericanas, el Festival de Málaga ha seleccionado Rebelión de José Luis Rugeles (Colombia y Argentina); Saudade fez morada aquí dentro, de Haroldo Borges (Portugal); Zapatos rojos, de Carlos Eichelmann (México e Italia); Desperté con un sueño, de Pablo Solarz (Uruguay y Argentina); Las hijas, de Katia G. Zuñiga (Panamá y Chile) y La pecera, de Glorimar Marrero (Puerto Rico y España).

El jurado de la Sección Oficial a concurso estará presidido por el director Manuel Gutiérrez Aragón y lo acompañan el comunicador Gonzalo Miró, la actriz argentina Julieta Zylberberg, la directora del Festival de Cine de Santiago de Chile (Sanfic), Gabriela Sandoval, y el director de cine uruguayo Pablo Stoll.

Málaga Premiere

A estas películas se suman otros 17 títulos, once españoles y seis latinos, en sección Oficial no competitiva bajo el nombre de Málaga Premiere. Se trata de "un conjunto de trabajos merecen ser vistos y ganar el aplauso del público, aunque no puedan competir por las limitaciones en número de la propia Sección Oficial”, ha explicado Juan Antonio Vigar, director del Festival de Málaga, que este miércoles ha presentado su programación.

En Málaga Premiere se proyectarán las españolas Asedio, de Miguel Ángel Vivas; Amigos hasta la muerte, de Javier Veiga; Devoción, de Rafa Russo; Kepler Sexto B, de Alejandro Suárez; Los buenos modales, de Marta Díaz de Lope; De Caperucita a Loba en solo seis tíos, de Chus Gutiérrez; Awareness, de Daniel Benmayor; El cuco, de Mar Targarona; Honeymoon, de Enrique Otero; El hotel de los líos. García García 2, de Ana Murugarren, y Esperando a Dalí, de David Pujol, como película invitada a la sección Cinema Cocina.

A éstas se unen las latinoamericanas, El mundo de Nelsito, de Fernando Pérez (Cuba); Conversaciones sobre el odio, de Vera Fogwill y Diego Martínez (Argentina/España); El caso Monroy, de Josué Méndez (Perú/Argentina); Trigal, de Anabel Caso (México); La hembrita, de Laura Amelia Guzmán (República Dominicana) y La barbarie, de Andrew Sala (Argentina).

Zonazine y otras secciones

La apuesta por el nuevo cine que realizó el Festival de Málaga hace 21 años sigue viva en Zonazine con ocho películas de acentuado sentido autoral y muy novedosas narrativamente. Compiten cuatro cintas españolas: Matar cangrejos, de Omar Razzak; La última noche de Sandra M, de Borja de la Vega; Julia, de Hugo Martínez; y Tierra de nuestras madres, de Liz Lobato. Y junto a ellas cuatro latinoamericanas: Diógenes, de Leonardo Barvuy (Perú/Colombia); La bruja de Hitler, de Virna Molina y Ernesto Ardito (Argentina); Sean Eternxs, de Raúl Perrone (Argentina) y El año que nací, de Daniel González y Alberto Amieva (Costa Rica).

El certamen contará este año de nuevo con la sección Mosaico, Premieres Internacionales, donde el público podrá disfrutar de películas no latinoamericanas que han cosechado importantes premios en festivales y que aún no han sido estrenadas en España. Son 6 títulos de Japón, Argelia, Francia, Italia, Túnez, Luxemburgo y Bélgica.

También habrá una importante selección de series en la sección Pantalla TV (no competitiva), donde se muestran nueve series: Hit, Días mejores, Selftape, Pollos sin cabeza, Las invisibles, Nacho, Las noches de Tefía, Los pacientes del doctor García y La Unidad Kabul. Y las secciones Documentales y Cortometrajes, con una extensa programación.

En cuanto a la sección gastronómica del Festival, bajo el título Cinema Cocina, y en colaboración con Lumen, Producciones Gastronómicas, de nuevo tendrá protagonismo en esta edición con el cuarto concurso de documentales en el que participarán 13 títulos (5 largometrajes y 8 cortos), provenientes de España, Francia, Portugal, México, Argentina, Perú y Colombia.

Los homenajes del festival

En cuanto a los homenajes, el Premio Málaga-Sur será para la actriz Blanca Portillo; el Premio Ricardo Franco-Academia de Cine será para script Yuyi Beringola; el Premio Málaga Talent-La Opinión de Málaga, para Carla Simón; el Premio Retrospectiva-Málaga Hoy irá para el director andaluz Alberto Rodríguez y la Biznaga Ciudad de Paraíso, para los imprescindibles del cine español, será para Raphael.

El Festival homenajeará a los directores recientemente fallecidos Agustí Villaronga y Carlos Saura y al artista Fernando ‘Estrella’, icono pop y de la escena LGTBIQ+, este último en colaboración con la muestra Torremolinos Cinema.

Además, como cada año, el Festival acogerá la entrega del Premio Talento Andaluz de Canal Sur, que en esta edición será para el actor Manolo Solo. La Película de Oro del 26 Festival de Málaga será Historias de la radio, un clásico del año 1955 dirigido por José Luis Sáenz de Heredia y que servirá como homenaje al gran actor José Luis Ozores en el centenario de su nacimiento.

El acto de presentación de este miércoles ha estado presidido por el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre y ha contado con la presencia de Javier Salas, subdelegado del Gobierno en Málaga; el viceconsejero de Turismo, Cultura y Deportes de la Junta de Andalucía, Víctor González; la concejala de Cultura y Deportes del Ayuntamiento de Málaga, Noelia Losada; la subdirectora de Cine de la Corporación RTVE, Maite López Pisonero; la productora de Atresmedia Cine Rosa Pérez; el director territorial de Andalucía, Ceuta y Melilla de CaixaBank, Juan Ignacio Zafra; el responsable territorial en Andalucía, Ceuta y Melilla de Fundación ”la Caixa”, Juan Carlos Barroso; Relaciones Externas de Cervezas Victoria, Sergio Ragel; y Juan Antonio Vigar, gerente de Málaga Procultura y director del Festival de Málaga, así como de representantes de distintas entidades colaboradoras del Festival.