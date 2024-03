Pobreza, dolor y muerte: cuando la única esperanza está tras 'El Salto' a la valla

Pobreza, sufrimiento, guerra, miedo, persecución y muerte son algunas de las palabras con las que el director de cine Benito Zambrano define El Salto, la película que ha presentado en el Festival de Málaga y que narra la odisea de un inmigrante subsahariano deportado que lucha por volver a España para reunirse con su familia. "El gran reto de la película era hacerla de verdad. Que el espectador la sintiera como algo real que está ocurriendo", ha afirmado este domingo tras la proyección de la película, que ha sido recibida con el público en pie, varios minutos de aplausos y muchas palabras de agradecimiento.

En El Salto, Zambrano (Sevilla, 1965) no solo denuncia la situación que viven los migrantes en su viaje para traspasar las puertas hacia Europa, sino que también refleja la lucha a la que se enfrentan por conseguir una vida digna una vez han conseguido entrar. Como ha afirmado, esa es la realidad de millones de niños, hombres y mujeres que quieren cruzar "una única frontera": la que hay entre la pobreza y la riqueza; la desesperanza y la esperanza; la de "aquí no hay no futuro y allí es posible que lo haya, aunque sea para 'mis' hijos". "Los ricos nos movemos por capricho. Los pobres se mueven por necesidad. Esa es la gran diferencia", ha subrayado en un coloquio en el que también han participado los dos actores protagonistas, Edith Martínez-Val y Moussa Sylla. Según ha comentado el director, el mayor reto que se han encontrado ha sido hacer una película "de verdad.

"En la que el espectador la sintiera como algo que realmente está ocurriendo a diario y comprendiera la complejidad de estas personas. Preguntados por las razones para ver El Salto, Martínez-Val ha afirmado que es una película "muy necesaria", ya que refleja una realidad que ocurre "desde hace mucho tiempo" y va a continuar. "Creo que estamos muy poco concienciados de lo que es la vida de estas personas, de qué les lleva a esta situación. Ver la película nos hace ver que esto no es un montón de gente que un día dice quiero irme de mi país y ya. No les queda otra que abandonarlo", ha aseverado.

En esta misma línea, Sylla, que da vida a Ibrahim, el protagonista de la película, ha reafirmado que no se puede ignorar que los migrantes son personas. "Estas personan tienen corazón, son personas como todos nosotros. Todos tenemos que abrir los ojos, el corazón y ver más allá. Es algo vital. Huyen de una realidad terrible", ha expresado. Como ha recordado Zambrano, se mueve "mucho dinero" alrededor de las fronteras y los migrantes tienen que pagar grandes cantidades para subir a una patera. Es el caso de Ibrahim Bah, escritor de 'Tres días en la arena', migrante que cruzó seis países y pagó 3.000 euros por venir en patera a España y a quien Zambrano le hace un guiño en la película en el nombre del protagonista. "Como dice Benito, es un gran negocio. ¿Por qué las fronteras? ¿Por qué esas vallas? ¿Porqué yo siendo africano tengo que sufrir esto para cruzar una frontera de cualquier país? Esta es la pregunta que tenemos que hacernos", ha remarcado tras subir al escenario entre aplausos. Al final del coloquio, Ibrahim ha expresado su deseo de que 'El Salto' ayude a abrir los ojos y a concienciar. "¿Por qué siguen muriendo cientos de personas? Creo que ya es hora de poder ver estas películas y que personas que sufren esta realidad en su carne lo cuenten. Así podremos cambiar un poco esta injusticia", ha concluido.