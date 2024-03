De Marisol a Pepa Flores: el regreso a la gran pantalla de un icono de la democracia española

De ser una niña prodigio del franquismo pasó a ser uno de los iconos de la democracia. Un desnudo en portada, canciones icónicas y un retiro que todos recuerdan como una desaparición. Este año, la 27 edición del Festival de Málaga ha logrado el regreso de aquella niña que traía suerte a cualquier Tómbola. El documental Marisol, llámame Pepa llega a la Sección Oficial de Documentales fuera de concurso para mostrar cómo la malagueña luchó por su libertad y es un icono fundamental de la historia de las mujeres de España. Marisol, Pepa Flores, vuelve a la gran pantalla.

En 2020 la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas le otorgó a Pepa Flores el Goya de Honor. La actriz decidió no acudir a la gala de los Premios y envió a sus hijas a recogerlo, cumpliendo así la promesa que se hizo a sí misma de dejar atrás los focos y la vida pública. Este acto fue el que hizo que la directora Blanca Torres tomara la decisión de hacer un documental sobre ella de la mano del productor Chema de la Peña.

“La historia de Pepa Flores enmarca la de este país y sobre todo de las mujeres”, ha explicado Torres a este periódico en una entrevista. Su objetivo con este audiovisual es contar la historia de Marisol “como debe ser contada, con perspectiva de género y mostrando cómo ella era icono de muchos colectivos”.

Marisol, llámame Pepa muestra como la malagueña “luchó por dejar atrás el rol de mujer que representaba Marisol, que fue una artista maravillosa, pero que también fue utilizada para crear un modelo de la propaganda franquista”. También muestra el antes y el después de la artista que llega cuando empieza a reivindicarse como Pepa Flores. “Ese cambio de nombre fue importante”, ha remarcado Torres.

Con este audiovisual, Pepa Flores va a regresar para las generaciones más adultas y va a acercarse a las más jóvenes. “Las chicas con el documental van a aprender su pasado, el pasado de las mujeres de este país”, según Torres. Además, ha añadido que todas las féminas van a poder observar como “una figura que ha sido tan representativa, tanto en la niñez como en edades más adultas” marcó un hito y van a entender que su lucha “no está tan atrás”.

Una niña sin niñez que tras años siendo el centro de atención a nivel internacional, decidió retirarse de los focos para recuperar su libertad. “Era una persona con todo al alcance de la mano, pero para ella no tenía valor, porque considera que el valor lo tiene estar con su familia, tener una vida tranquila y saber quien eres”, ha incidido Torres. Pepa, según la directora, nunca hizo nada para ser el centro de atención. Acababa siendo un icono constante “sin quererlo” como con aquella portada de Interviú que “fue hecha sin su consentimiento”.

En este punto, Chema de la Peña ha señalado que lo que más le ha enseñado la artista ha sido el silencio. Actualmente, según el productor, “parece que el que no habla, el que no se muestre, parece que está perdiendo el tren social de la vida y que no eres nadie. Luego observas la actitud de Pepa y es algo muy importante”.

La familia de Marisol ha sido crucial en el documental

Tras dos años de trabajo el resultado ha visto la luz. Lo primero que hicieron al embarcarse en esta aventura fue hablar con la familia de Marisol para conocer su opinión al respecto y pedir su permiso. Desde el primer momento estuvieron ahí con ellos. Uno de los más importantes fue su marido Massimo Stecchini. En este punto, ambos cineastas coinciden en que su ayuda ha sido fundamental para que este documental saliera adelante porque han podido imaginarse a Pepa a través de sus palabras. Asimismo, Blanca Torres ha apuntado que “el documental habría sido otro si no hubiera sido por sus palabras” y ha añadido que la hermana de la artista también ha sido fundamental en la elaboración del proyecto.

De la Peña ha explicado que empezaron a buscar imágenes de Marisol por todos lados, llegando a encontrar algunas inéditas de todos lados, entre los que se encuentran Japón y México. Es más “la familia incluso nos ha comentado que había imágenes que no conocían”.

Algo que les ha llamado la atención es lo agradecidos que estaban los familiares de que se les tuviera en cuenta. El productor ha asegurado que “están tan acostumbrados que se les pase por encima que el ir siempre con respeto y pedir su permiso les ha permitido validar nuestro trabajo”.