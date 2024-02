AC/DC regresa a España: única fecha de su nueva gira en Andalucía

La banda australiana AC/DC regresa a España 8 años después, tras su última gira en 2016. El grupo dará un único concierto en nuestro país, que ofrecerá en Sevilla, en el Estadio de la Cartuja, el próximo 29 de mayo. Las entradas estarán a la venta este viernes 16 de febrero, a través de la web de Live Nation.

La gira, con el mismo nombre de su último disco, la Power Up Tour, estará por Europa entre el 17 de mayo y el 21 de agosto. Pasarán por Alemania, Gran Bretaña, Irlanda, Viena, Italia, Países Bajos o España. Una de sus primeras actuaciones en el continente europeo es la de Sevilla.

Fechas de Power Up Tour en Europa

Por el momento AC/DC solo anunció las fechas de la gira europea de la "Power UP". Comenzará el 17 de mayo en Gelsenkirchen (Alemania) y finalizará el 21 de agosto en Dublín (Irlanda), y constará de un total de 21 conciertos. Donde más conciertos darán será en Alemania, donde actuarán 9 veces. Para esta gira se incorporan el batería Matt Laung y el bajista Chris Chaney (de la banda Jane’s Addiction), uniéndose a Brian Johnson, Angus Young y Stevie Young.

En el año 2016 la banda australiana también pasó por Andalucía, en esa ocasión contaron con Axl Rose, de Guns N’ Roses, que sustituyó temporalmente a Brian Johnson. También actuaron en el Estadio de la Cartuja de Sevilla, un encuentro que congrego a más de 60.000 asistentes.

50 años de historia de la música

AC/DC surgió en el año 1973 en Australia, de la mano de los hermanos escoceses Malcolm Young y Angus Young. Con 50 años de historia (el pasado mes de enero cumplieron sus bodas de oro) esta banda ha publicado una veintena de discos (con títulos como Highway to Hell, Back in Black, Rock or Bust y el último que da nombre a la gira, Power Up). La banda ha cosechado grandes éxitos por todo el mundo, y es uno de los grupos de referencia del rock. Con más 200 millones de copias vendidas, sus canciones se han convertido en himnos para numerosas generaciones.