Brunch in the Park cierra este domingo su desembarco en Málaga

Brunch in the Park ha sido una de las grandes muletillas del último mes en Málaga. El evento de música electrónica que se viene celebrando cada domingo desde el pasado 11 de septiembre en el Autocine Metrovacesa cierra este domingo 16 su desembarco en la Costa del Sol con un gran sabor de boca tras traer a la ciudad a multitud de artistas internacionales del género de la talla de Boris Brejcha, The Martinez Bros, Paco Osuna, Amelie Lens, Ann Clue, Deniz Bul y un amplio listado de DJs de gran repercusión que han estado en las últimas semanas en la provincia.

El festival ha atraído en las últimas semanas a miles de amantes del techno, los DJs y la fiesta en un espacio en el que hubo de todo sitio para todos y todas, también los más pequeños con espacios habilitados para ellos con actividades y juegos para poder acudir en familia. Además, bajo el lema alegría y compromiso, la organización dejaba claro que se trataba de un espacio en el que "las personas lesbianas, gais, bisexuales, transsexuales e intersexuales se pueden expresar con total libertad". Por eso no se permiten comportamientos discriminatorios hacia las personas LGTBIQ+. No nos callemos ante ningún acoso o agresión sexual, no es no".

El recinto del Autocine Metrovacesa cuenta además con diferentes foodtrucks, con comida internacional, para aquellos que pasan hambre, además de diferentes stands con merchandising y otros puestos de moda. Tras cinco domingos en los que han logrado el sold out en algunos de ellos, este domingo 16 de octubre ponen el colofón final con su última sesión de la temporada a los mandos Kas:St, Onyvaa, Avar Garden, Paula Kasbaeh, Álvaro Sánchez, Bizza y Kassier.

La cabeza de cartel de este último domingo en Brunch in the Park será Charlotte de Witte, prestigiosa dj y productora belga que a sus 30 años ya cuenta con un DJ Award al Mejor Techno en 2019 y en 2021, cuando sacó EPs como Formula EP o Asura EP fue considera la top número 1 del panorama. Su último lanzamiento fue Universal Consciousness.

Entradas Brunch in the Park

Las entradas para Brunch in the Park van desde los 18 a los 35 euros, según las diferentes promos que lanzan desde la organización a medida que se van adquiriendo las más baratas. Para este domingo 16 de octubre aún quedan entradas a la venta. Además, también está disponible una entrada premium de backstage, con acceso prioritario, entrada a zona reservada tras el escenario, barra y baños exclusivos por 90 euros. El evento arranca desde las 13 horas y dura hasta las 0:00, 11 horas de música electrónica de manera ininterrumpida con una capacidad de 12.000 personas en el recinto.