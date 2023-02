El festival de música electrónica Brunch in the Park vuelve esta temporada a Málaga con una nueva ubicación

Brunch in the Park fue una de las grandes sensaciones en Málaga este pasado 2022, entre septiembre y octubre, cuando hicieron vibrar cada domingo durante un mes con los mejores DJs internacionales y nacionales de música electrónica en las instalaciones del Autocine Málaga. Para esta nueva temporada, en la que la promotora cumple su décimo aniversario y promete una "imagen totalmente renovada y sorpresas" en su segunda edición en Málaga, cambiarán de escenario: el Auditorio Cortijo de Torres será la nueva casa de la "

"¡Brunchers! Esta nueva temporada la vamos a disfrutar en el Auditorio Cortijo de Torres de Málaga transformándolo al más puro estilo Brunch. Seguir atentxs porque próximamente anunciamos fechas y los artistas que nos acompañarán", escribían en sus redes para anunciar el cambio de ubicación para esta temporada. Por el momento no han dado a conocer las fechas de esta nueva temporada y si repetirán tanto el número de eventos y los meses de actividad, entre septiembre y octubre.

Este pasado 2022 fueron seis jornadas de Brunch in the Park, entre el 11 de septiembre, fecha del estreno, y el 16 octubre, cuando cerraron con un gran éxito. El festival trajo a grandes nombres del género, cabezas de cartel que atrajeron la atención de los amantes del tecno no sólo de Málaga, sino de los alrededores de la provincia. Boris Brejcha, The Martinez Bros, Paco Osuna, Amelie Lens, Ann Clue, Deniz Bul o Charlotte de Witte fueron algunos de los que hicieron vibrar a los malagueños y foráneos el pasado año y se espera que en este 10º aniversario de la marca eleven el nivel más aún si cabe.

Los asistentes al evento de la pasada edición destacaban la buena organización del mismo, algo que fue corriendo la voz y despertó el interés en la ciudad de Brunch in the Park. Eran 13 horas de música ininterrumpida, desde las 13:00 a las 0:00 horas. Sí cabe destacar que no fueron pocos los que pedían que en lugar de los domingos, el horario se pasara al sábado. Al igual que en el Autocine Málaga, las instalaciones del Auditorio Municipal Cortijo de Torres, cerca del recinto ferial, tiene un aforo de 12.000 personas aproximadamente. En este caso la conexión con otras zonas de la ciudad es incluso mejor.