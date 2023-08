Cala Mijas, últimas entradas y abonos del festival más internacional del año en Málaga

Este jueves 31 de agosto y viernes 1 y sábado 2 de septiembre tiene lugar la segunda edición del Cala Mijas Festival, uno de los festivales más importantes no sólo de Málaga, sino también de España con multitud de bandas de calado internacional como puede ser Arcade Fire, The Strokes o Florence + The Machine, los tres cabezas de cartel de las tres jornadas de música que se vivirá en el Recinto Sonora de Mijas. Las entradas y abonos, aunque muy limitadas, aún están disponibles.

Se espera una edición del Cala Mijas Festival que supere a la anterior con un cartel excepcional y bandas míticas e internacionales, también algunos de los artistas y bandas más destacados del panorama nacional como son Amaia o Lori Meyers. Sin duda uno de los eventos musicales de la temporada en Málaga que pondrá el broche de oro a un verano en el que el nivel ha crecido y la oferta musical se ha disparado en la provincia.

Para el jueves 31 de agosto el cartel depara sobre los diversos escenarios del Cala Mijas Festival, además de Arcade Fire a Foals, Idles, Moderat, Siouxsie, Amaia, Baxter Dury, Cala Vento, Cupido, Juicy Bae, Pabllo Vittar, Tamino, VVV o Vera Fauna. El viernes 1 de septiembre, además de The Strokes, también estarán M83, Underworld, Amyl & The Sniffers, Lori Meyers, Acid Araba live, Cariño, Charlie Cunningham, Compro Oro, Delaporte, Junior Boys, Kevin Kaarl, Nu Genea Live Band y Playback Maracas. El sábado 2 de septiembre, además de Florence + The Machine, a Arca, Belle & Sebastian, The Blaze, Duki, José González, Metronomy, Bazuca, Ballena, La Élite, Ethel Cain, Judeline, Niños Luchando y La Plazuela.

Los horarios del Cala Mijas Festival

Entradas y abonos para el Cala Mijas Festival

Las entradas y abonos para el Cala Mijas Festival de este jueves 31 de agosto y viernes 1 y sábado 2 de septiembre aún están disponibles aunque están limitadas. Tanto el camping como el abono+camping están ya agotados, presentando sold out en sus instalaciones. Sí están aún disponibles el abono, con un precio de 189 euros y las entradas por día que tiene un precio de 82,50 euros. Se pueden adquirir a través de la web del Cala Mijas Festival.

Mapa del recinto del Cala Mijas Festival