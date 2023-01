Los malagueños Wasabi Cru abren su nueva gira este viernes en la Sala Trinchera: horario y entradas

Desde 2018 vienen sonando, momento de creación y origen, y ahora en 2023 afrontan su gira más exigente y ambiciosa tras el lanzamiento de su primer trabajo de larga duración, Green Shapes, siete temas de introspección con cada canción y mucho ensayo de la mano de esta banda malagueña, Wasabi Cru, que este próximo viernes 20 de enero arrancará la gira que lleva el nombre del disco, Green Shapes Tour. Lo hacen en la Sala Trinchera en lo que prometen que será una gran fiesta desde la apertura de puertas (21:00 horas).

Noelia Sakura en el micrófono, Fran Malpica al teclado, Álex Molina con el bajo y Carlos Campos con las teclas de la batería dan forma a Wasabi Cru, una banda malagueña que surgió en 2018 y en este último año ha crecido exponencialmente tras dejar su sello en varios festivales de renombre, en especial en el Andalucía Big Festival, en el que tuvieron el honor de ser la banda elegida para abrir la primera jornada de un festival que congregó a más de 112.000 asistentes. También estuvieron en el Imaginafunk, En clave de agua y Marbepop.

Wasabi Cru fusionan varios estilos aunque se encajan en música negra. Van desde el R&B al soul, pasando por el jazz, o el hip hop, aunque este primer disco, Green Shapes, explora con sus siete temas desde el neosoul al funk, acariciando el pop y acidjazz. "Hemos apostado el todo por el todo en el camino que empieza. Hay mucho trabajo detrás de cada canción, muchas modificaciones, ensayos y sobre todo... risas entre colegas", dice la banda tras dar a luz este primer trabajo que vio la luz en diciembre tras pasar por la sala de máquina del céntrico Moby Dick Estudio, por donde ha pasado casi toda la escena malagueña.

Shelter in your sense, Keeping the promise, Sábanas sucias, El tiempo quema, Cosmic cabriolet, Get on it y I trust you're ready componen Green Shapes, éste último tema junto a la también malagueña Julia Martín. "Llevamos meses preparando esta fecha: nuevo show, nuevos temas, nuevo merchan y, sobre todo, unas ganas locas de volver a los escenarios después de varios meses de parón", escribía la banda en sus redes días antes de este ansiado debut de su disco sobre los escenarios en su Málaga natal.

Entradas del concierto de Wasabi Cru en Málaga

La banda malagueña Wasabi Cru actúa este viernes 20 de enero en la Sala Trinchera en lo que será el estreno de su nueva gira Green Shapes Tour, lo que será también el debut de su nuevo disco que lleva el mismo nombre. La apertura de puerta será a las 21:00 horas y contará desde las 21:30 con teloneros como Eneko Alberdi y Quin Ramos, un día de groove, soul y blues; antes de que a las 22:30 salten al escenario Wasabi Cru. Tras su concierto, dj set de Jil Jilala desde las 0:00 horas. Entradas desde 13,20 euros. También están disponibles entradas vip, con acceso al backstage, por 27,50 euros.