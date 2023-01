Qué hacer en Málaga este sábado 21 de enero: 18 divertidos planes

Málaga está muy viva y los planes que ofrece la ciudad son diversos y variados, una oferta amplia. Desde el 40 Festival de Teatro, que sigue llenando de obras el mes de enero, hasta conciertos y rutas culturales para esta jornada. Tenlo en cuenta, si no sabes qué hacer en Málaga este sábado 21 de enero (things to do in Málaga, para turistas), te dejamos una serie de planes y opciones para ponértelo fácil si quieres salir de la rutina.

Agenda cultural del sábado 21 de enero

Que la fuerza te acompañe. Campaña de donación de sangre entre el Museo Aeronáutico y varios colectivos de Star Wars como son la Legión 501 (Spanish Garrison), Rebel Legion Spanish Base, Mandalorian Mercs y Astromech Spain. Alrededor de 30 figurantes estarán en el museo. A los donantes se les obsequiará tanto con una camiseta para practicar deporte como un pase para utilizar el simulador de vuelo del famoso X-Wing de Luke Skywalker.

The Willian's market. El Cementerio Inglés de Málaga, como cada sábado, organiza este mercado artesanal en el que ofrece la posibilidad de encontrar desde antigüedades a productos ingleses y artesanías y cosmética.

Callejéate. Alhaurín De la Torre honra a su patrón San Sebastián este sábado 21 de enero con Callejéate: cinco espacios culturales en el pueblo donde realizarán todo tipo de actividades pero donde el plato fuerte son las actuaciones de artistas como Day Martina, Jarrillo Lata y Tabletom durante la tarde en la Plaza Concejal José González Velasco.

Ruta: Los Strachan y la calle Larios. Cultopía tiene activa esta ruta por el centro de Málaga (11:00 horas) donde explicarán y contextualizarán parte de la historia de calle Larios y algunos de sus edificios, obra de la arquitectura de la familia Strachan. Requiere inscripción previa a través de correo electrónico (info@cultopia.es) o teléfono (692 717 612). Tiene un coste de 10 euros.

Impostores. La banda de rock madrileña para en Málaga con su gira y su último trabajo, Ley seca, con el que esperan seguir haciendo sonar con fuerza los sonidos de los 80 y 90 del rock. A las 12:00 horas en La Cochera Cabaret, entradas desde 15 euros.

Cuentacuentos: Chiyapo el dragón. Isabela Méndez explora los cuentos clásicos de China en el MIMMA este sábado desde las 12:00 horas. Los dragones y caballeros, grandes protagonistas. Las entradas, más visita al museo, desde 5 euros.

Secretos en familia. Este sábado es el segundo turno de Secretos de familia en el 40 Festival de Teatro... en tu zona. El Auditorio Municipal Manolo Doña de Ciudad Jardín acoge desde las 12:00 horas esta obra de José Arcario. Entrada libre y gratuita hasta completar aforo.

Callejero histórico de Málaga. Otra guía por el centro de Málaga de la mano de Cultopía en la que responderán al porqué del nombre de algunas calles del centro histórico. Arranca a las 17:00 horas y requiere inscripción previa a través de correo electrónico (info@cultopia.es) o teléfono (692 717 612). Tiene un coste de 10 euros.

Visita guiada: Málaga histórica. Desde la Plaza de la Marina arranca esta visita guiada de Tierra Malacitana a través de las etapas más importantes de la ciudad de Málaga y su evolución. Se requiere inscripción llamando o vía WhatsApp (633 585 475). La entrada cuesta 9 euros, 6 para menores de 13 años.

Teatro infantil: Azul Picasso. "Azul es mucho más que un color, azul es ese puente que atraviesas de puntillas y te lleva al mundo imaginario de Picasso", destacan de esta obra teatral de Acuario Teatro que llega este sábado al Teatro Cánovas a las 18:30 horas. Entradas, desde 8 euros.

Strip Marvel show. El humor más súper heroico llega este sábado a La Cochera Cabaret desde las 19:00 horas. El show Strip Marvel, muy seguido en redes por su seguimiento al universo cinematográfico de Marvel, sacará carcajadas a medida que repasa e imagina el pasado y futuro del gigante de Disney.

Cuerpos mutados. "La obra nace como una reescritura de Las metamorfosis de Ovidio, reinterpretando algunos de sus pasajes desde diferentes lenguajes, desde el teatro corporal hasta la sátira, pasando por la música o la exposición científica, y ofreciendo una nueva visión donde la mutación se abre camino en los cuerpos", destacan sobre esta obra de Compañía Mitra Teatro que estará en la Sala Joaquín Eléjar este sábado a las 19:00 horas. Entradas desde 10 euros.

Poeta en Nueva York, como Federico García Lorca. Obra reflexiva sobre el poemario del escritor español que tendrá lugar en la Sala Unicaja de Conciertos María Cristina desde las 19:30 horas. Las entradas cuestan 10,18 euros.

Los secuestradores del Lago Chiemsee. Juan Calot, Vicky Peña, Manuel Galiana, Gloria Muñoz, Helio Pedregal y Alberto Iglesias dan forma a esta obra que dirige Mario Gas en el Teatro Cervantes dentro del programa del 40 Festival de Teatro de Málaga. Es a las 20:00 horas y quedan entradas desde 13,30 euros.

El Verdugo. La obra de marionetas de Ángel Calvente entra en su recta final. No te pierdas su penúltimo pase este sábado desde las 20:00 horas. Entradas desde 22 euros.

Comadres. Se trata de un espectáculo flamenco de la Compañía de Ana Pastrana, un viaje entre la tradición y lo contemporáneo en el Centro Cultural Villa de Nerja que arranca a las 20:00 horas y las entradas cuestan 15 euros.

Siempreviva. El Teatro Echegaray ofrece Siempreviva este sábado en el marco del 40 Festival de Teatro de Málaga. La obra, interpretada por Mar Gómez y Marcelo Mercadante, es un espectáculo interdisciplinar de danza y teatro con música en directo, realismo y parodia. Entradas desde 19,45 euros.

Cuarteto Carmen Thyssen. Concierto del Cuarteto Carmen Thyssen este sábado desde las 20:30 horas en el Patio del Museo. El programa comenzará con un homenaje a las víctimas de la Guerra de Ucrania interpretando el Cuarteto n.º 3 de Shostakóvich. Entradas desde 10 euros.