El nuevo Camino de Santiago andaluz: cinco etapas, 115 kilómetros e historias de Washington Irving

Washington Irving (1783-1859) fue un escritor y diplomático americano que, durante algunos años de su vida, viajó por Andalucía y sus tierras seducido por su pureza y exotismo, por la civilización hispanoárabe y por una figura que marcó su vida, Cristóbal Colón, y su descubrimiento de América. Aquel viaje es hoy una ruta de pedigrí y que bien entendido podría ser el Camino de Santiago andaluz. El americano recorrió 32 municipios diferentes de Huelva, Sevilla, Málaga y Granada.

Fue considerado como el prototipo de viajero romántico tras su paso en 1829 por el sur de la península en una ruta que llevó desde La Rábida, en Huelva, hasta Granada, lugar donde se asentaría y darían fruto libros como Vida y viajes de Cristóbal Colón, Viajes de los compañeros de Colón, Cuentos de la Alhambra e Historia de la guerra de Granada. En su camino pisó cinco municipios malagueños: Fuente de Piedra, Humilladero, Mollina, Antequera y Archidona.

"Nuestra ruta rodeaba el Peñón de los Enamorados, que se alzaba sobre un precipicio, encima de nuestras cabezas. Aquella mañana atravesamos Archidona, emplazada en la ladera de una elevada colina, en la que destacan las ruinas de una fortaleza árabe y un cerro de tres picos", definía en algunos de sus escritos el escritor estadounidense de su paso por Archidona durante su travesía por Andalucía.

Hoy, las andanzas de Washington Irving y aquel romántico viaje que decidió acometer en 1829 son seguidos por muchos viajeros que escuchan hablar de él, leen sus libros y conocen sus rutas. Uno de ellos es Alejandro Pulido, amante de la naturaleza y sobre todo de Andalucía y su historia. "Me leí Cuentos de la Alhambra de Washington Irving y fue cuando uní conexiones. La gente me decía siempre 'qué bonito el Camino de Santiago' y fue cuando caí en la ruta de Washington Irving", nos cuenta este guía que ha tomado un pellizco de la travesía del americano para llevar a cabo su particular Camino de Santiago andaluz con Al Ándalus Ecoturismo, su empresa de tours. Van desde Antequera a Granada, superando 115 kilómetros a pie, los últimos que realizó el Irving antes de enamorarse de la Alhambra.

Alejandro lleva ya un tiempo recorriendo los senderos y caminos que hace ya cerca de 200 años realizó el escritor y ha formulado cinco etapas diferentes con las que completar este Camino de Santiago andaluz, donde se conocerá más del interior entre Antequera y Sevilla y sobre las aventuras de Washington Irving.

"El objetivo es crear un nuevo motor económico en el interior", recalca Alejandro, que define así su ruta: "Nosotros empezamos en Antequera, para que la gente lo tenga fácil, son los últimos 115 kilómetros. Arrancamos en la Fuente del Toro de Antequera y desde allí recorremos 22 kilómetros hasta Archidona para completar la primera etapa. Al día siguiente, otros 25 kilómetros hasta Loja, pasando por Riofrío". Es en esa parada en Loja cuando conocen los Infiernos, un paraje natural espectacular: "Allí hay un monumento a Washington Irving. No hay ruta. Pasamos por pueblos en los que retrocedimos 40 años. Hay uno de los pueblos por los que pasamos que el camino es de albero. Son gente mayor".

La tercera etapa les lleva hasta Huétor Tájar, donde Alejandro hace una parada obligatoria para "comer espárragos", de los que acabó prendado Irving, y acaban en Moraleda de Zafayona. "La cuarta etapa acaba en Chauchina, pasando por Láchar. Y por último 19 kilómetros desde Chauchina hasta la Alhambra", explica Alejandro, que, emulando al Camino de Santiago con la concha del peregrino, ellos entregan a los viajeros que les acompañan la estrella andalusí, que condecora la conclusión de este particular Camino de Santiago andaluz que honra la tierra y cómo dejó prendado al escritor americano Washington Irving.