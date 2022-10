Qué ver y dónde comer en Antequera

¿Vas a Antequera y no sabes qué hacer ni dónde comer? Quédate que te doy algunas pistas. Antequera es, por su gran patrimonio y naturaleza, uno de los grandes destinos en la geografía malagueña. A algo menos de una hora de la capital de Málaga por la A-45, esta localidad arroja infinidad de alternativas no sólo culturales y turísticas, sino también por su conocida gastronomía.

Si tienes la oportunidad de iniciar el día en Antequera y desayunar en sus dominios, no lo dudes y para en el Café A la Fuerza a probar uno de sus molletes antequeranos tan típicos en Antequera, característico y reconocido internacionalmente. Qué echarle al mollete ya depende de ti y si dejas un hueco prueba también sus churros mientras tomas un café para afrontar un día en el que aconsejamos ir cómodo.

Si has amanecido en Antequera y quieres aprovechar bien el día te aconsejamos que aproveches y visites el Paraje Natural de El Torcal, una de las grandes joyas de la naturaleza malagueña por su gran flora y fauna. Su acceso está limitado en coche, que ha de ser aparcado y acceder a la zona más alta a pie o en autobús. Son diferentes las rutas, según su longitud y peligrosidad pero es una visita obligatoria. Si has planeado tu visita con tiempo y tienes oportunidad de hacer el Caminito del Rey no lo dudes, su travesía aderezada con sus imponentes vistas de El Chorro son incalificables. Puedes consultar la disponibilidad de entradas, a 10 o 18 euros, con o sin guía, en su página web.

Tras una de estas dos visitas es bien seguro que os entrará apetito. Es por ello que es recomendable encontrar un lugar por Antequera que aúne productos autóctonos de la ciudad a la vez que ofrece una ubicación céntrica para seguir, en el turno de tarde, conociendo más de esta localidad. Aquí te recomendamos que pruebes la Taberna El Rincón de Lola, en pleno centro entre la Plaza de las Descalzas y la de San Sebastián, junto a la parroquia. Su comida típica andaluza, buenas raciones y lugar con encanta la convierte en un acierto asegurado.

Con toda la tarde por delante, aprovecha para otra de las paradas imprescindibles en Antequera donde se encuentra un Patrimonio Mundial de la UNESCO, Los Dólmenes. El sitio comprende tres monumentos megalíticos: el dolmen de Menga, el de Viera y el tholos de El Romeral, y dos naturales: las formaciones montañosas de La Peña de los Enamorados y El Torcal. Tanto su visita de día como con el atardecer deja imágenes magníficas. Si te queda tiempo, aprovecha algunas de las visitas guiadas que se orquestan en la ciudad para repasar el resto de patrimonio artístico y cultura que ofrece, como el Museo Municipal, la Alcazaba, su plaza de toros, la Ermita De la Veracruz o sus muchas iglesias.

Para cerrar día en Antequera como se debe, os recomendamos que cenéis en Bienmesabe, en la Plaza de los Escribanos, donde además de degustar platos tradicionales con buen trato y aires renovados como sus croquetas de cazón, sus fideos tostados o el plato estrella, su porra antequerana (los postres también están riquísimos), podréis disfrutar de la parte alta de la ciudad en la zona del alcazaba y con la fachada de la Colegiata de Santa María de fondo.