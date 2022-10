Si te preguntas qué hacer en Málaga este sábado 22 de octubre (things to do in Málaga, para turistas), coge papel y lápiz y toma nota de estos planes que te proponemos en La Farola porque el fin de semana viene cargado de actividades culturales, especialmente de conciertos y espectáculos que no deberías perderte si estás por la ciudad o no tienes muy claro qué hacer.

Desde sumergirse en la cultura asiática, pasando por el teatro o la danza, con algún que otro monólogo con el que doblarte de risa, y una gran variedad de conciertos con palos de todo tipo, así se presenta este cuarto sábado del mes de octubre en el que ya se empieza a sentir la caída de las temperaturas que invitan a coger abrigo y buscar resguardo.

Agenda cultural sábado 22 de octubre

Jornada cultural asiática. El Centro de Cultura Asiática de Málaga organiza este sábado una jornada con actividades y talleres para conocer la cultura asiática. Allí podrás probar tu nivel de japonés, chino, coreano o ruso con profesores nativos, ver una demostración de caligrafía, saber qué son los amigurimis o el Chi-Kung y probar los snacks asiáticos que tienen preparados. La jornada es gratuita y tiene una duración de dos horas, de 11:00 a 13:00 en su sede, que se encuentra en Calle Puerto (nº 14, 1ª Planta, Puerta 3), en la zona de La Malagueta.

Los Micromecenas. En la Cochera Cabaret están a la venta las entradas (15 euros) de Los Micromecenas, una obra de carácter cómica que narra la historia de Txema, artista en horas bajas, y Silvia, una política que está a las puertas de dar el salto en su propio partido. Entre alusiones al compromiso y el porqué de un tatuaje que puede cambiarlo todo, esta representación dirigida por Sebastian Sarmiento os hará reír este sábado desde las 12:00 horas.

Loop. Llega al Teatro Cánovas Loop, un espectáculo de danza dirigido por Enrique Cabrera y coreografiado Aracaladanza en la que los espectadores son un elemento más del espectáculo que interpretan Raquel de la Plaza, Carolina Arija, Jimena Trueba, Jonatan de Luis, Jorge Brea y Aleix Rodríguez. Las entradas, a ocho euros, para la sesión de este sábado a las 18:30 horas. El domingo, otro pase a las 12:00 por el mismo precio.

Ysy A. El artista argentino pasa por Málaga en su gira por España, más concretamente en la Sala Trinchera, donde actúa este sábado desde las 21:00 horas. Tras levantar y consolidar una de las competencias de freestyle más importantes como fue El Quinto Escalón, Alejo Nahuel, conocido artísticamente como Ysy A, se pasó a la música. Rap, hip hop o trap, en todo se mueve este argentino que ya ha agotado las entradas para su show.

Miguel Iríbar. Si mezclas a un vasco con un andaluz debe salir algo muy parecido a Miguel Iríbar. El monologuista fue un clásico de Comedy Central y sigue haciendo las delicias de los espectadores con su show más pesimista y crítico, en el que las relaciones de pareja y la estupidez humana tendrán su espacio. El monólogo, presentado por Carmelo González, es este sábado a las 19:00 en la Cochera Cabaret. Las entradas, a 10 euros.

Lear. Penúltimo pase de Lear en la Sala Joaquín Eléjar, una de las últimas oportunidades para ver la obra que interpreta Antonio Zafra y que tiene en la dirección a Pablo Bujalance. "Quién es Lear? ¿Un rey propenso a la ira, un aspirante a bufón, un viejo iracundo al que le gusta quedarse desnudo bajo las tormentas, el protagonista de una tragedia de Shakespeare?", pregunta desde esta tragicomedia que dura 90 minutos y de la que aún quedan entradas por 10 euros.

Robe. Roberto Iniesta, Robe, actúa este sábado en el Cortijo de Torres con su gira Ahora es cuando, la segunda con la que presenta su último disco Mayéutica. Ahora en solitario, el que fue el vocalista principal de Extremoduro, sigue repartiendo rock entre sus más acérrimos fans y no dejará indiferente a los que esperen escuchar uno de los temas de una de las bandas más importantes del género. Quedan aún entradas disponibles tanto en grada como en pista a un precio de 39 euros.

Golondrinas. Golondrinas es la obra ideada, coreografiada y dirigida por Violeta Borruel, que ella misma interpreta junto a Eva Alonso. Está inspirada en la fascinante, y prácticamente olvidada, historia de unas mujeres emprendedoras y trabajadoras del Pirineo que, entre 1850 y 1936, migraban todos los años. El Teatro Echegaray acoge esta danza contemporánea que arranca a las 20:00 horas, dura alrededor de 45 minutos y las entradas cuestan 15 euros.

Remember House. ¿Te gusta el house? Esta es tu fiesta. La sala Paris 15 trae un cartel de lujo conformado por la cantante Rebeka Brown y otros artistas como Juanjo Martín, Tanto Tikaro, Miguel Picaso, Anthony Class y Danny Ruiz que te transportarán al house de la década de los 2000. Remember House Málaga arranca a las 23:55 y las entradas van ya por 21,50 euros.

Sil de Castro. Bisexuala es el show humurístico que trae a la Cochera Cabaret (22:00) Sil de Castro, la coodirectora y copresentadora de Calladitas Estáis Más Guapas y cómica veterana. "Con un humor fresco, descarado, gamberro, irreverente y combativo, esta Valenciana nos explicará sus aventuras y desventuras siendo mujer, cómica, vedette y bisexual en un mundo que… bueno, en este mundo", define su show que se extiende durante algo más de una hora y cuenta con entradas por 12 euros.