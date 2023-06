Día Internacional del Sushi: seis restaurantes es los que gozarlo en la provincia de Málaga

Desde 2009, cada 18 de junio, se celebra en todo el mundo el Día Internacional del Sushi, ese particular plato de la cocina japonesa que tanto éxito y tan bien extendido está ya en la gastronomía española. Es raro no encontrar por tu zona alguno restaurante que se dedique a ellos. Inicialmente se instauraron los buffets de comida japonesa donde predominaba el sushi y poco a poco se han ido refinando y apareciendo restaurantes donde hacen de este plato un arte, por su sabor, delicadeza y creatividad. No sé a ustedes, pero a mí ya se me hace la boca agua...

Nintai

La excelencia del sushi en Málaga debe ser lo que proponen en Nintai. Es el único restaurante de la provincia de cocina asiática que cuenta con una Estrella Michelin. Es el chef Pablo Olivares el que está detrás de una barra/cocina donde esperan los 12 comensales que caben en en lugar, donde se puede ver cómo evoluciona cada elaboración. Los precios son altos, al nivel de otras Estrellas Michelin, menús por 125 y 155 euros.

Soca

Este restaurante de cocina fusión mediterránea ofrece una amplia selección de platos, incluyendo opciones de cocina japonesa. En mi experiencia, es uno de los mejores en esta categoría debido a su cercanía y calidad. Una excelente manera de comenzar la comida es con el tiradito de atún y ventresca, acompañado de una deliciosa salsa ponzu y trufa. Después, puedes deleitarte con su variedad de sushi. Los nigiri aburi de vieira y ventresca son verdaderamente sabrosos. Además, su amplia gama de uramakis/aburi es impresionante, con especial mención para el toro trufa y el salmón lima, que son opciones infalibles. Si eres amante de la carne, te recomiendo probar el uramaki de solomillo foie-trufa, una combinación verdaderamente inspiradora. Los precios de estos platos varían entre los 9,50 y los 18,50 euros, ofreciendo opciones para diferentes presupuestos.

Tiki

Nuestro último destino nos lleva a Torremolinos, específicamente a la zona del Bajondillo, donde se encuentra Tiki, uno de los restaurantes de sushi más destacados y con mayor trayectoria. Aquí encontrarás una amplia variedad y creatividad culinaria, respaldadas por ingredientes de primera calidad, lo que deja claro que estás ante uno de los mejores lugares de Málaga. El tiki roll y el uramaki de pez mantequilla picante son verdaderamente irresistibles. Además, no puedes dejar de probar sus tiraditos, tartares y ceviches, que ofrecen una explosión de sabores. Sus uramakis tienen un rango de precios entre 14 y 20 euros, brindando opciones para diferentes gustos y presupuestos.

Misuto

Enclavado en el encantador barrio de Pedregalejo, específicamente en la calle Varadero, encontramos Misuto, un lugar que fusiona la cocina mediterránea con el sushi de autor. Recientemente, han renovado y redecorado su local, brindando un escenario aún más atractivo para los comensales. Su carta se distingue por la variedad y la calidad de sus productos, destacando especialmente sus deliciosos uramakis. No puedes dejar de probar el spice sake roll y el toro trufa, auténticos protagonistas en el menú. Sin embargo, cada paladar tiene sus preferencias, por lo que encontrarás opciones para todos los gustos. Los uramakis tienen un rango de precios entre 9 y 18 euros, adaptándose a diferentes presupuestos.

Ta-Kumi

Ta-Kumi, regentado por Toshio Tsutsui y Álvaro Arbeloa, posee un codiciado Sol de la Guía Repsol, lo cual es indicativo del nivel culinario que ofrece. Tienen un restaurante en el centro de Málaga, cerca de la plaza de la Merced, y otro en Marbella. En su sushi, la calidad del producto es primordial, sin artificios ni excesos, con un enfoque especial en el perfecto tratamiento del arroz y pescado de primera categoría, acompañados de ingredientes clásicos como aguacate, pepino y espárragos. Sus uramakis, compuestos por 8 piezas, tienen un rango de precios que oscila entre los 16 y 18 euros.

Óleo

Óleo, ubicado junto al Centro de Arte Contemporáneo de Málaga, combina la cocina mediterránea con toques de la gastronomía japonesa. Su sushi es exquisito y audaz, una delicia que deleita el paladar. Ofrecen una amplia variedad de opciones. Los nigiris son especialmente diversos, tanto los tradicionales como los aburi (flambeados). Aunque su selección de makis y uramakis no es extensa, cada uno es una joya culinaria que te dejará con ganas de probarlos todos, especialmente el de pez mantequilla y trufa o el de anguila con salsa teriyaki. El rango de precios es muy atractivo considerando la calidad ofrecida, con los uramakis oscilando entre 8 y 16 euros.