Día Mundial de la Tortilla de Patatas: cinco restaurantes de Málaga donde homenajear esta maravilla

Este sábado 9 de marzo es el Día Internacional de la tortilla de patatas, sin duda, uno de los elementos más representativos de la gastronomía española, un indispensable en todas las cocinas españolas y también el motivo de fuertes discusiones en cualquier grupo de amigos, ¿eres del equipo 'cebolla' o del 'sin cebolla'? Desde La Farola no se nos ocurre una mejor manera de homenajear a la tortilla de patatas que repasando algunos de los restaurantes, bares y tabernas de Málaga en los que pedir una es una obligación y un gusto.

Uvedoble

Una publicación compartida de Taberna Uvedoble (@taberna_uvedoble)

Si te dejas caer por el centro de Málaga, en calle Alcazabilla, siempre recomendamos una parada en Uvedoble. Entre su amplia y variada carta de tapas, medias y raciones puedes encontrar uno de sus productos estrella, la tortilla de patatas trufada. Te la sirven entera, de un tamaño considerable y jugosa como pocas. Junto a su ensaladilla rusa, dos de las comandas imprescindibles del lugar.

Bar La Rubia

Si no conocían al Bar La Rubia, desde hoy eso se ha acabado. En Monda elaboran a diario una de las tortillas de patatas más grandes que vas a ver en tu vida. Paqui de la Rubia, la cocinera entre fogones y encargada de hacer el tortillón que veis aquí arriba, que cuenta con cinco docenas de huevos, una pila de patatas y... ¡no lleva cebolla! El tortillón de Bar La Rubia llega a pesar entre 15 y 20 kilos y es sin duda una de esas que merece probar, sobre todo si pasa por Monda.

Taberna Gaspar

Una publicación compartida de Taberna Gaspar (@gasparmarbella)

Ahora nos detenemos en Taberna Gaspar, que se encamina con destreza hacia los 30 años de servicio en el corazón de Marbella. Su excelente tortilla de patatas es sin duda uno de los grandes atractivos de esta taberna, quizá por esa cebolla pochada previamente que incorporan o quizá también porque suelen servirla poco hecha en la parte más central, algo que es ya tendencia pero que ha sido su marca de identidad desde siempre.

La Ñora

Si hay que hablar de tortilla de patatas en Málaga, hay que hablar de La Ñora, en calle Gerona de Málaga capital. Todos los viernes tienen establecido su propio día particular de la tortilla, donde elaboran un montón de ellas de todo tipo y no sólo las clásicas con o sin cebolla: desde una con espinaca a una de salchichón de Málaga pasando por una con jamón cocido y queso u otra con verduras. Si no vas a primera hora corres el riesgo de quedarte sin probar las más demandadas.

El Candil de San Pedro

Es una de las tabernas mejor valoradas de todo San Pedro y no es para menos por el gran producto que siempre ofrecen, además de su oferta de jamón ibérico, con un corte de categoría. Pero en El Candil de San Pedro también ha ganado un buen número de adeptos por su tortilla de patatas, muy jugosa y que se deshace en la boca, un auténtico placer.