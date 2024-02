Esta es una de las mejores patatas fritas de bolsa de España, y son de Málaga

Imagina la escena: aún no han dado la una de tarde, vacaciones, abres una cerveza, sales a la terraza y acompañas el amargor y frescor de una buena rubia junto a unas patatas fritas de bolsa, posiblemente el aperitivo que más veces ha ido de su mano. Crujientes, suaves y simplemente adictivas. Si tu bar de confianza no pone de vez en cuando patatas fritas, mejor no te fíes...

España es un gran productor de patatas fritas de bolsa y, concretamente en Málaga, se producen una de las mejores del mercado según los expertos en la materia, tal y como mencionan en El País, donde detallan que las cinco patatas fritas de bolsa de referencia en nuestro país son Bonilla a la vista (A Coruña), La Montaña (Madrid) Vallucas (Cantabria), Paco José (Málaga) y Sarriegui (Guipúzcoa).

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Patatas Fritas Paco José (@patataspacojose)

Y es que las patatas fritas de bolsa son, sin duda, un símbolo en Málaga, donde existen numerosas empresas que se dedican con esmero a este producto, dando su mejor versión. Entre ellas es cierto que destaca la freiduría Paco José, que lleva ya más de 45 años marcando diferencias y mimando a este producto. De hecho, son ellos los que suministran a un buen número de supermercados y establecimientos como bares y tabernas que apuesta por sus patatas fritas.

Es todo un icono en la capital, en el centro de Málaga, su carismática tienda ubicada en la calle Sebastian Souvirón, cerca del mercado de Atarazanas. Una de las más antiguas y famosas de la zona, donde más de uno se detiene, contempla y prueba alguna pueden encontrar sus renombradas patatas fritas envasadas. Aunque tienen otros dos establecimientos, otra en calle Calderería, otra en Armengual de la Mota y una última en calle Parauta.

En cualquier caso, en las tiendas de Paco José no sólo encuentras patatas fritas de bolsa pese a que son su especialidad, también puedes encontrar un sinfín de frutos secos y encurtidos, incluso en dos de sus establecimientos, los de Armengual de la Mota y calle Parauta, puedes desayunar sus excelentes bocadillos junto a unas patatas fritas y un buen café a medida.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Patatas Fritas Paco José (@patataspacojose)

El Top 5 de patatas fritas de bolsa de El País