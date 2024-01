Emilia Mernes incluye a Marbella en su reducido tour por España con solo siete fechas: las entradas

La artista argentina Emilia Mernes volverá a Málaga este próximo verano tras su estreno el pasado. Esta vez, a diferencia de en 2023, será Marbella la ubicación elegida por la artista internacional, y es que el Starlite Occident Marbella será una de las siete paradas elegida por Emilia para su .mp3 tour, junto con A Coruña, Murcia, Granada, Madrid, Barcelona y Valencia. El 4 de julio es la fecha fijada y las entradas estarán disponibles desde este miércoles 24 de enero a través de ticketmaster.es.

"¡.mp3 Tour de gira por España! Qué emoción poder compartirles esto, estoy flipando tío. Nos vemos muy muy prontooo, los amo", escribía Emilia en sus redes para anunciar su gira por España y las siete paradas entre las que se encontraba Marbella, ya tiempo atrás anunció una de ellas, Madrid, de la que ya ha vendido todas sus entradas para el WiZink Center, una de los espacios de conciertos más grandes de España.

Las entradas para los otros seis conciertos de Emilia en A Coruña (22 de junio), Murcia (28 de junio), Granada (30 de junio), Marbella (4 de julio), Barcelona (14 de julio) y Valencia (18 de julio) estarán a la venta este miércoles 24 de enero a partir de las 16:00 horas en la plataforma de Ticketmaster. Cabe destacar que el Starlite Marbella suele vender las entradas a través de su propia plataforma de tickets.

Emilia Mernes ya estuvo el pasado verano en Málaga, en su primera experiencia en España, con parada en el Sabatic Fest del Autocine Málaga y también en el Starlite Festival Occident, aunque fue antes de sacar su álbum, más afín al pop y que ha causado un gran éxito, especialmente por sus colaboraciones con Nathy Peluso, Ludmilla o Tini. A sus 27 años, la argentina ya acumula 8 millones de seguidores en Instagram y 17 millones de oyentes mensuales en Spotify.

El impacto de Emilia en la industria musical ha sido destacado y premiado. En septiembre de 2021, fue nombrada Latin Artist on The Rise por la revista Billboard. Además, fue elegida como Artist to Watch 2023 por Viva Latino y Pandora. Ha recibido nominaciones en importantes premiaciones como los Premios Lo Nuestro (2022) en la categoría de Artista Femenina del Año - Urbana, los Premios Juventud Univisión (2020) en la categoría de Mejor Artista Revelación, y los Premios Heat Latin Music Awards (2021 y 2022).