Izal se retira de los escenarios y en Málaga aún quedan entradas para su concierto

La banda de indie Izal se retira de los escenarios de "forma indefinida" y una de sus últimas paradas será en Málaga este jueves 20 de octubre en el Autocine Málaga Metrovacesa, si no tienes ningún plan, no conocemos mejor actividad esta semana. Tras 12 años de actividad y una infinidad de éxitos, el grupo interrumpe su camino con esta última gira denominada Hogar con muchos tintes de despedida. Restan sólo cuatro conciertos, éste de Málaga, otro en Salamanca donde también quedan butacas y sus dos últimos en el WiZink Center de Madrid donde está ya todo vendido, sold out.

El Autocine Málaga Metrovacesa está organizando desde este verano multitud de eventos culturales, especialmente musicales, y este paso por sus dominios de Izal es un ejemplo de ello. La banda compuesta por Mikel Izal, Emanuel Pérez, Alejandro Jordá, Alberto Pérez e Iván Mella, tras seis álbumes repletos de hits como La mujer de verde, Copacabana, Qué bien, Pequeña gran revolución, Pausa, El Pozo, El Baile o La increíble historia del hombre que podía volar pero no sabía cómo.

La banda anunció que paraba allá por el mes de febrero, momento en el que iniciaba su última gira, la primera tras la pandemia. "Esta gira Hogar va a ser muy especial por muchos motivos: por las ganas acumuladas tras casi dos años de pandemia, por la presentación de nuestro último álbum, por volver a tocar en grandes recintos los temas de siempre… y porque tras el último concierto de esta gira, en octubre, en el WiZink Center de Madrid, el grupo parará de forma indefinida. Han sido doce años de una enorme y maravillosa intensidad", anunciaba en sus redes.

El paso de Izal por Autocine Málaga Metrovacesa será mucho más que la despedida de unos de los grupos más importantes del indie español en los últimos años, será también una oportunidad para disfrutar de todo lo que ofrece el entorno del autocine. La apertura de puertas del complejo será a partir de las 19:00 horas y contarán con un telonero desde las 20:30 que amenizará la espera del grupo que está prevista a las 22:00. Cabe destacar que tras la actuación de despedida de Izal, la música continúa en Autocine Málaga Metrovacesa con un DJ que continuará la fiesta hasta las 2:00 para completar una jornada musical donde reinará el indie.

Entradas para Izal en Málaga

Aún quedan algunas entradas disponibles para el concierto, tanto las de pista general como las VIP, algo más caras pero con barro libre de cerveza y refrescos durante las más de seis horas que dura la fiesta en el Autocine Málaga Metrovacesa. Las entradas en pista cuestan 40 euros (más gastos de gestión 43,20€) y las VIP 75 (81€ más gastos). Para adquirir tus entradas del concierto de Izal en Málaga aquí o a través de la página web de la banda.