El verano en Málaga comienza a quedar atrás y la ciudad se llena cada vez más de planes culturales y de ocio. La agenda cultural malacitana está cargada esta semana con multitud de conciertos, show y espectáculos muy variados, también algo de cine, danza y flamenco. Muchos se preguntan qué hacer en Málaga este viernes 21 de octubre (things to do in Málaga, para turistas).

Comienzan a brillar planes relacionados con las escapadas a destinos rurales de Málaga, con multitud de pueblos blancos que descubrir o los clásicos que no se puede perder nadie que viaja a la provincia. La gastronomía malagueña es un recurso siempre interesante para moverse por la ciudad, por ejemplo hace poco os pusimos por delante el reto de la hamburguesa más grande que te puedes comer en Málaga.

Agenda cultural viernes 21 de octubre

Festival de Cine Francés. El Festival de Cine Francés de Málaga echa el cierre de esta vigésimo octava edición este viernes tras 12 preestrenos exclusivos en nuestros cines. Como fin de fiesta, el festival se muda al Autocine Málaga Metrovacesa donde la entrada será gratuita hasta completar aforo, se emitirá desde las 20:00 horas En roue libre de Didier Barcelo, a las 22:00 actuará la joven cantautora Mike y desde las 23:00 PR2B, de la escena musical francesa.

Suma Festival. La primera edición del SUMA Festival nace en Málaga este miércoles con una propuesta musical transgresora y vanguardista con artistas como Caradusanto, Dar Ghost, Dodecarmenismo, Orthodox, Rachel Aggs, Raúl Cantizano y uh. Son ocho conciertos repartidos en tres días, de miércoles a viernes, y tres espacios diferentes: el Contenedor Cultura de la UMA, la Escuela Arquitectónica de Málaga y el Centro Pompidou. En concreto el viernes la entrada es gratuita con invitación, solicitadas a través de su correo: sumafest.info@gmail.com. Raul Caantizano y su flamenco extendido actúan en el Centro Pompidou a las 18:30 horas.

Visita gratuita Catedral de Málaga. Durante dos horas, y de forma gratuita, se organiza una visita por los cinco siglos de historia de la Catedral de Málaga, desvelando también el porqué está inacabada. La visita la organiza Málaga: Historia y Arte y para inscribirse y reservar tu plaza facilita este número de teléfono: 676 21 04 77.

Choclock, en concierto. El último disco de Choclock se llama Magia con Miel y es el que presenta este viernes en la Sala Trinchera este artista tinerfeño de estilo urbano anclado en el RnB español y conocido sobre todo por su laureado trabajo como productor de artistas como Dellafuente, Cruz Cafuné o Don Patricio. Las entradas, a un precio exacto de 16,53, están a la venta aquí.

Presentación de Sherlock Holmes and the children of London. Esta novela gráfica musical escrita en inglés es obra del malagueño Jesús Arjona, autor de las ilustraciones que representan las más de 900 partituras grabadas por parte de la orquesta de la BBC durante el confinamiento. El evento, gratuito, tendrá lugar este viernes 21 de octubre a las 19:00 horas en el Salón de Actos del Ateneo con su autor, Jesús Arjona, y los periodistas Manolo Bellido y Brígida Gallego Coín.

Alma, de Sara Baras. "Alma es un abrazo enorme en el que el flamenco abraza al bolero y el bolero se deja abrazar por el flamenco para hacerse seguiriya, soleá, caña, garrotín, bulería…", define la bailaora flamenca su último espectáculo. Sara Baras actúa este viernes la segunda de las cuatro actuaciones que tiene programadas esta semana en el Teatro Echegaray de Málaga con su nuevo show, Alma. Si lees esto a tiempo, para la sesión de este viernes aún quedaban (pocas) entradas...

Rigoberta Bandini, en concierto. Desde su intento por representar a España en Eurovisión con su canción Ay Mamá, la fama y éxito de Paula Ribó, conocida artísticamente como Rigoberta Bandini, ha crecido como la espuma. Su último album, La Emperatriz, es la confirmación del icono pero también una última calada de su arte antes de retirarse temporalmente de los escenarios como anunció tiempo atrás. Málaga es su cuarta parada del Rigotour donde recorrerá 13 ciudades. Aún quedan entradas (a 33 euros) para su show en la Sala París 15 este 21 de octubre. A las 21:00 apertura de puertas, a las 22:00 comienza la música. Cabe destacar que tras el concierto habrá una afterparty con el DJ Eddie Mizake que es gratis con la entrada.