Así fue el paso de La Bámbola por 'Pesadilla en la Cocina' de Alberto Chicote en Málaga

Este jueves se emitió en La Sexta el episodio de Pesadilla en la Cocina de Alberto Chicote en el que el restaurante La Bámbola de la barriada de Fuente Olletas, en el centro de Málaga, era el protagonista. María José y José son los dueños de este negocio malagueño que recurrió a la ayuda televisiva del chef para intentar levantar un negocio que en muchas jornadas no recibe clientes ni hace caja, principalmente por los continuos rifirrafes de la pareja. Chicote, el lavado de cara al local, sus consejos y la terapia de pareja que efectúa con ellos, son las claves para cambiarlo todo

Vanesa, hija de los dueños, es la que pidió la ayuda de Chicote consciente de todo lo que iba mal en La Bámbola. "Hay días que la caja se ha quedado a cero, las terrazas están llenas y las nuestras no", reconocían, consciente de que algo no funcionaba. María Jesús era antes camarera y las deudas la obligaron a meterse en la cocina. Ella se queja de la actitud de José al frente de la sala: "Yo no comparto su forma de trabajar".

"Yo en lugar de La Bámbola le habría llamado Frankenstein", dice Chicote sobre el restaurante nada más verlo, por la falta de coherencia en la imagen del local. Probó los platos y, pese a que encontró mucho que mejorar, no encontró las carencias que explicará que el local no tuviera clientes, aunque lo entendió todo cuando vio cómo gestionaban una jornada entre gritos entre ambos: "Aquí parece que nada tenga sentido. La cocinera no quiere estar ahí y el camarero no le gusta tampoco. Son ingredientes para que esto no funcione muy bien".

El equipo de reformas le da un cambio total al negocio. Sillas, mesas, paredes y multitud de detalles para darle un aire más serio y profesional al lugar. La cocina también recoge un lavado de cara completo, más menaje, ollas y sartenes. "Ahora tengo una cocina como Dios manda", afirmaba María Jesús, sorprendida tras la nueva imagen de su negocio.

"Llevo noventa y pico Pesadillas, en tan pocas tengo tanta fe como en ti", le decía Chicote antes de que afrontaran su primer servicio con el local reformado y la nueva carta ideada por el televisivo chef, que cuenta platos mucho más elaborados en base a algunos de los que ya tenían en carta con anterioridad. Su primer servicio fue algo descontrolado pero la clientela quedó contento con su nueva carta, aunque hubo quejas por la lentitud del servicio.

Alberto Chicote quedó satisfecho con María Jesús y José en La Bámbola, por los avances de estos y cerró el programa con un gran deseo: "Espero que El Bámbola sea el restaurante que más brille en esta calle dentro de poco, lo pueden hacer".