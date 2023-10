Los Latin Grammy comienzan en Málaga este viernes con el concierto de Feid, Beret y la Mala en la Plaza de Toros

Sevilla acoge este año una nueva edición de los Latin Grammy, los grandes premios de la música latina que se celebrarán en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla (Fibes) el próximo 16 de noviembre, dentro de casi un mes. Pero pese a que la capital andaluza es la anfitriona, algunas ciudades de la comunidad como Málaga también tendrán su pequeño momento con los Latin Grammy como Málaga, donde la Plaza de Toros de la Malagueta vivirá una Latin Grammy Session, un festival de un día donde se subirán al escenario artistas como Beret, Feid, Juan Magán y Mala Rodríguez este próximo viernes 13 de octubre.

Inicialmente, este Latin Grammy Session no iba a contar con entradas disponibles para el público general y el acceso al evento iba a depender exclusivamente de invitaciones, aunque durante días posteriores hubo una remesa de entradas que comercializó El Corte Inglés –uno de los patrocinadores del evento– por sólo 20 euros, aunque éstas se agotaron con rapidez. Es un precio muy reducido para ver a artistas de este calado, sobre todo teniendo en cuenta el éxito reciente en Fuengirola de Feid, que colgó el no hay billetes y precisamente no eran económicas sus entradas.

Se trata de uno de los eventos organizado por La Academia Latina de la Grabación dentro del marco de estos Grammy Latinos celebrados en Andalucía, con la gran gala en Sevilla. En Málaga se pone el foco en el género urbano con estos artistas confirmados. La Mala Rodríguez de hecho tiene el honor de ser la primera mujer en ganar un Latin Grammy en la categoría Mejor Canción Urbana, fue en 2010 por su clásico No pidas perdón, un lema para muchos. En 2013 también recibió el premio Latin Grammy al Mejor Álbum Urbano por Bruja. Cabe recordar que ambos años fue nominada en dos (también en Mejor Álbum Urbano por Dirty Bailarina) y tres ocasiones (también como Mejor Canción de Música Urbana y Mejor Interpretación Urbana), saliendo vencedor en una por cada año. En 2007 también fue nominada a Mejor Álbum Urbano por Malamarismo.

El resto de artistas que están en este Latin Grammy Session en Málaga también han sido en varias ocasiones nominados a los Latin Grammy, tanto Beret, Juan Magán y Feid. La apertura de puertas se estima a las 20:30 horas y se espera que la duración del evento sea de unas dos horas, por lo que no se espera actuaciones muy largas por parte de los artistas. Cabe recordar que los fondos netos de los Latin Grammy Session irán destinados a la Fundación Paco de Lucía.