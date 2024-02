Limón Loco, el nuevo parque de bolas para niños del que todo el mundo habla en Málaga

Desde el pasado 22 de diciembre, Málaga capital cuenta con un nuevo espacio para los más pequeños, un nuevo parque de bolas y actividades infantiles en la barriada de Huelin, en la amplia calle Héroe de Sostoa, llamado Limón Loco. Se definen como "un centro de entretenimiento familiar único para niños de todas las edades" donde los más pequeños de la casa podrán divertirse durante tiempo ilimitado junto a sus padres y donde, evidentemente, se pueden celebrar cumpleaños y otros eventos.

El espacio de Limón Loco está repleto de actividades para niños y niñas de todas las edades, aunque también con zonas específicas para los más pequeños de la casa. En sus alrededor de 700 metros cuadrados cuentan desde el clásico parque de bolas –con lanzador de pelotas incluido–, camas elásticas, zona de escalada y chorraeras –toboganes para foráneos...– para que la diversión no cese durante el tiempo que pasen los niños en su recinto, que dispone también de cafetería y mesas para adultos, además de una terraza exterior.

El lugar es ideal también para la celebración de cumpleaños y otro eventos festivos con los más pequeños. Limón Loco dispone de añadidos que les diferencian como animadores, pintacaras y los clásicos menús para que los niños repongan energías antes de seguir disfrutando del juego en el parque de actividades. ¡Y los cumpleaños pueden ser temáticos!

Los precios para acudir a Limón Loco cambia según el tiempo que accedan los más pequeños al recinto, ya que los adultos no pagan por acceder al mismo. Por ejemplo, 30 minutos tiene un precio de 4,90 –de lunes a jueves– o 5,90 euros –fin de semana y festivos–; una hora se eleva hasta los 7,90 u 8,90 euros y por tiempo ilimitado en el día los precios son de 27,90 o 29,90 euros. También cuentan con un bono de seis horas con descuento, por 39,90 euros que deja el precio de la hora en 6,65 euros.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de 🤪🍋LIMON LOCO🍋🤪 (@limooonloco)

Para cumpleaños y otros eventos también tienen precios especiales. Existe un pack de cumpleaños para 10 niños con dos horas de acceso a Limón Loco por 169 euros de lunes a jueves, que sube a 199 los fines de semana y festivos, aunque no incluye bebida no comida y el animador, con un coste extra 20 euros, tampoco está incluido. Su oferta más tentadora para cumpleaños son los 'Lunes Locos', con un precio de 149 euros para 10 años que incluye do horas en el parque y un menú para cada uno.

Su horario de lunes a jueves es de 14:00 a 22:00 horas y viernes y domingos, de 10:00 a 22:00 horas. Para ponerse en contacto con ellos, cuenta con teléfono (951 115 787) y WhatsApp (663 452 653).