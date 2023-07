Planes en familia para disfrutar en Málaga con niños

Las vacaciones en colegios e institutos dejan un verano por delante con muchos días en los que los más pequeños de la casa tienen que ocupar el tiempo de alguna forma. Hay mucho que hacer y en la provincia de Málaga los planes interesantes son múltiples, desde museos de todo tipo a actividades al aire libre con los que probar experiencias nuevas y descubrir cosas nuevas. Os proponemos cinco planes diferentes, desde una jornada en Selwo Marina o el Torcal de Antequera, un salto al vacío en Sunview Park o una travesía sobre el cielo en el Caminito del Rey o una jornada de imaginación en el Museo más singular de Málaga.

Museo de la imaginación

Este verano, no te pierdas la oportunidad de visitar el fascinante Museo de la Imaginación, ubicado en el centro de Málaga, en la calle Martínez Campos, 13. Incluso si planeas ver algunas procesiones, su cercanía a ellas lo convierte en una opción conveniente. Este museo ofrece una experiencia única donde los niños pueden explorar el mundo de las ilusiones ópticas y visuales, todo ello enlazado con la música para despertar todos los sentidos. Las entradas tienen un costo de entre 5 y 10 euros, dependiendo de la edad, y los niños menores de siete años ingresan de forma gratuita. No te pierdas esta emocionante experiencia que hará volar tu imaginación.

Sunview Park

En el municipio de Alhaurín de la Torre se encuentra Sunview Park, un lugar que ofrece una amplia variedad de actividades en un entorno natural excepcional. Destacando entre ellas, se encuentra la tirolina doble más larga de toda Andalucía, donde podrás experimentar una descarga de adrenalina con su velocidad, altura y las impresionantes vistas panorámicas. Además, el parque cuenta con otras emocionantes opciones como el disc golf, el tiro con arco y la posibilidad de disfrutar de un relajante paseo a caballo. Los precios varían según las actividades y los paquetes seleccionados, con opciones que van desde los 8 euros hasta los 48 euros por persona. No te pierdas la oportunidad de vivir emociones únicas en Sunview Park.

Selwo Marina

El Selwo Marina es un lugar perfecto para disfrutar en familia y sumergirse en el fascinante mundo de la vida marina. Aquí podrás conocer de cerca una gran variedad de animales y especies, desde los encantadores delfines mulares y leones marinos de Patagonia hasta los adorables pingüinos rey y los coloridos tucanes arasarí castaño. Estos son solo algunos de los atractivos que te esperan durante tu visita.

El parque ofrece interesantes charlas educativas que te permitirán aprender más sobre estas fascinantes criaturas marinas. También podrás participar en emocionantes actividades donde podrás interactuar con algunos de los animales. Una experiencia única que dejará recuerdos imborrables. Los precios de entrada varían según los días, pero durante el verano oscilan entre los 20 y 25 euros, dependiendo del día que elijas para visitar el parque. No pierdas la oportunidad de vivir esta experiencia enriquecedora y divertida en el Selwo Marina.

Caminito del Rey

El Caminito del Rey es una experiencia inigualable para descubrir este verano y, además, las condiciones meteorológicas son favorables. Este impresionante desfiladero es considerado uno de los más asombrosos del mundo y ha sido completamente adaptado para que puedas visitarlo en familia. La panorámica de las majestuosas sierras malagueñas te dejará sin aliento y los más pequeños disfrutarán especialmente de esta aventura.

Es importante tener en cuenta que el Caminito del Rey requiere cierta valentía y no es apto para aquellos que temen a las alturas. Además, se informa que no se permite el acceso a menores de 8 años por motivos de seguridad. Las entradas para visitar el Caminito del Rey tienen un costo de 10 euros para la entrada general y 18 euros para la visita guiada. No pierdas la oportunidad de vivir esta experiencia única y descubrir la belleza natural que ofrece este lugar fascinante.

Torcal de Antequera

Explorar el Torcal de Antequera, un paraje natural único y declarado Patrimonio Mundial de la Humanidad por la Unesco, es una experiencia maravillosa para disfrutar en familia. La visita al Torcal puede ser completamente gratuita, pero se recomienda hacerla acompañados de un guía para aprovechar al máximo esta experiencia.

El Torcal ofrece visitas especiales llamadas "Torcal en familia", diseñadas especialmente para familias con niños de entre 4 y 8 años. Estas visitas guiadas tienen un enfoque educativo y divertido, permitiendo a los más pequeños aprender sobre la historia y la geología de este impresionante lugar. La próxima visita programada es el 5 y 9 de abril, y tiene un costo de 6 euros por persona. Durante esta visita, podrán disfrutar de un recorrido guiado y participar en actividades interactivas que harán que su visita sea aún más memorable.