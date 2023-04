Loewe Greenhouse, el invernadero de la marca de perfumes llega al Muelle Uno a final de mes

Loewe Perfumes ha iniciado estos días un particular evento denominado Loewe Greenhouse, un invernadero itinerante que promete ser un oasis sensorial de fragancias que tras pasar por Madrid del 12 al 16 de este mes, hace parada en Sevilla y luego será el turno de Málaga, aterrizando del viernes 28 de abril al domingo 30 en el puerto, en el Muelle 1.

Está inspirado en el invernadero que posee el propio Jonathan Anderson, director creativo de la marca, en su casa en Londres. Es de estilo victoriano, muy vistoso desde el exterior y realmente sorprendente en su interior, donde se ofrece una experiencia multisensioral y especialmente olfativa para todas aquellos que quieran conocer de cerca la nueva línea de perfumes denominada Loewe Botanical Rainbow, y la de fragancias para el hogar, llamada Loewe Home Scents.

Estos días ha estado en Madrid, en lo que suponía la primera parada de Loewe Greenhouse en su gira española. Se instaló en la céntrica plaza de Callao y ha tenido una gran acogida por parte de los madrileños tras cinco días instalado allí. Desde el próximo viernes será el turno de Sevilla, en las alrededores del río Guadalquivir cerca de la Torre del Oro, durante tres días también, del viernes 21 al domingo 23 de abril. Luego será el turno de Málaga y tras esta llegará a Barcelona, al puerto, del 5 al 9 de mayo.

La decoración es uno de los fuertes de este particular y móvil invernadero, que también tendrá diferentes mesas y sillas en su terraza para poder disfrutar con más calma de todo el universo olfativo que ofrece Loewe. En concreto la línea Loewe Botanical Rainbow se inspira en la naturaleza y el arcoíris para ofrece una paleta de colores única y que evoca no sólo aromas, sino sentimientos, lugares e incluso un particular estado de ánimo. Entre ellas se encuentran 001, 7, Aire, Agua, Aura, Esencia, Pour Homme, Solo y la última incorporación, Earth. Todas ellas se puede olfatear con su personalidad gracias a los frascos con tapón de madera de cada una de ellas que habrá en el invernadero.

Por otro lado, las de Loewe Home Scents, que ha sido ideada por el mencionado Jonathan Anderson junto a la perfumista de la casa Nuria Cruelles, evocan a las esencias propias de un huerto y son un total de 11 diferentes que se ofrecen en diferentes formatos como son la vela, candelabro con cera perfumada, ambientador o difusor de interior.

La parada en Málaga será entre el 28 y el 30 de abril en el Muelle 1. Cabe destacar que el viernes tendrá un horario sólo de tarde, de 15:00 a 20:00 horas, mientras que el sábado y el domingo se podrá visitar entre las 11:00 y las 18:00 horas, justo antes de partir rumbo a Barcelona.