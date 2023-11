Marbella, elegida como uno de los destinos de España que debes visitar en 2024

Málaga está representado en el prestigioso listado Best Places To Go de la revista internacional Condé Nast Traveler. Marbella es uno de los 12 mejores destinos que se pueden visitar en 2024 tanto en España como en Portugal. Traveler ha ido seleccionando los lugares ideales en base a razones y aspectos culturales, gastronómicos, aperturas hoteleras, apuestas de futuro recientes o su actualidad. Es por muchos de estas aptitudes por lo que Marbella aparece en este ranking para una escapada durante el próximo año.

"Un clima envidiable, una gastronomía imparable y algunos de los mejores hoteles del mundo… más los que están por venir", anuncia Traveler sobre Marbella, a la que sigue viendo en estos momentos como un destino "imparable" en todos los sentidos, especialmente "epicentro de veranos cosmopolitas y destino de aristócratas, estrellas de cine y millonarios de medio planeta".

Desde la revista recalcan que parte del nuevo empuje que recibe Marbella tiene también con el "evidente auge de Málaga", que está más fuerte que nunca y se ha convertido en "una de las nuevas ciudades de moda para el viajero internacional". Pero donde realmente hacen hincapié es la oferta hotelera que ofrece Marbella, especialmente como destino de lujo con una gran cantidad de números uno entre sus dominios.

Marbella Club y Puente Romano Beach Resort son los dos que elevan hasta la cúspide desde Traveler, como "hoteles emblemáticos y a la vez rotundamente modernos", pero no son los únicos que ensalzan, también hacen mención a otros como Finca Cortesin, aunque en Casares, y La Zambra, lo que fue el icónico Byblos, en Mijas Costa. Estrictamente en Marbella sí están otras opciones como Don Carlos Hotel & Spa, Don Pepe Gran Meliá, Boho Club, Hard Rock Marbella y Anantara Villa Padierna Benahavis Marbella Resort, que destacan por su labor, y también otros recién llegados a la oferta hotelera como La Fonda Heritage Hotel, El Fuerte y Mett Estepona.

Para, su opción como destino de lujo y la oferta hotelera que acompaña a esa búsqueda de la abundancia de un sector del turismo suponen la aparición de Marbella como uno de los grandes destinos de España y Portugal para el 2024. Junto a Marbella, hay otras dos opciones andaluzas, como son Aracena y Picos de Anoche (Huelva) por su naturaleza y tranquilidad, y Granada capital, un destino siempre inspirador

