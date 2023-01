Pablo Alborán, rendido a la cocina de Dani García con un cóctel en su honor: "No tengo palabras"

Entre malagueños andaba la cosa en la noche del sábado. El cantante Pablo Alborán hacía una visita al restaurante Leña, del premiado chef Dani García, lo que realmente no sabía el artista malacitano es la sorpresa que le tenía preparado para él el artista entre fogones: un cóctel creado en su honor y que recibe el nombre Ave de paso, mismo nombre que tiene uno de los temas del último álbum del artista, que curiosamente comparte con la también malagueña Ana Mena.

"Tengo un cóctel en Leña de Dani García y se llama Ave de paso", escribía entre exclamaciones en sus redes Pablo Alborán, sorprendido por el recibimiento de su paisano en uno de sus restaurantes: "Me he emocionado nada más llegar, no tengo palabras". El equipo de Leña había preparado un cóctel en honor a Pablo Alborán que recibió el nombre de una de sus últimas canciones, Ave de paso, que habla sobre el desamor y lo difícil que es olvidar. Con esa misma premisa prepararon una presentación a la altura del tema de Alborán y Mena.

Preparado con una ginebra japonesa, el barman le indicaba a Pablo Alborán durante la elaboración la historia de la grulla origami que habían hecho para él, simbolizando su Ave de paso, ya que en la cultura japonesa se dice que si consigues crear mil grullas a través del origami obtienes el poder de sanarte o curarte, precisamente lo que necesitas cuando tienes mal de amor. "Con la grulla pasaremos el mal trago, podremos seguir con nuestra vida y volver a enamorarnos", le explican.

Fue el propio Pablo Alborán el que a través de su perfil de Instagram mostró cómo fue su viaje culinario en Leña, dedicando unas bonitas palabras al chef malagueño tras disfrutar junto a los suyos: "Querido Dani García, la experiencia que hemos vivido en Leña no tiene comparación. La exquisitez del trato, la decoración y unos sabores que te llevan a mundos que creías olvidados y al mismo tiempo familiares, hacen de este restaurante algo único. Dani, eres un genio. Gracias por tu sensibilidad".

El reputado chef respondía a través de sus redes a su paisano, con el mismo cariño: "Hemos intentado devolverte un poquito de eso que tanto nos das, nos ha hecho mucho ilusión tenerte por un rato, me alegro muchísimo que lo hayas pasado genial. Es tu casa, y siempre será tu casa, Gracias a ti… siempre. Y ya sabes, a volar por el mundo, recorrerlo siendo libre y sin pensar".