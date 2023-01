La taberna Er Pichi de Cái que rebosa espíritu gaditano y que enamora en Málaga

"Son las recetas que siempre le vi hacer a mi madre, las de toda la vida", asegura Israel Vieyte, uno de los dueños y cabeza pensante de este proyecto llamado Er Pichi de Cái y que en muy poco tiempo se ha ganado un hueco en el corazón de los malagueños que visitan tanto su primera taberna en Huelín, en calle Tomás Echeverría, 6; como la segunda en Teatinos y de más reciente apertura, calle Frank Kafka, 8. Tanto él como Iñaki Teijón, su socio en esta aventura y propietario de Asador Iñaki, tienen entre manos la apertura de su tercer local en el Soho que muy pronto verá la luz.

Algo se hace bien cuando es raro el día que cuesta encontrar un hueco donde colocarse en alguna de las tabernas de Er Pichi de Cái. "Siempre estamos llenos, no hay espacio. Siempre la gente me pide 'ábreme un local' aquí o allá", explica Israel, que reconoce que primero encontraron "un local en el Soho" para abrir su segundo negocio tras el éxito en Huelín pero que el papeleo fue más rápido en Teatinos: "Vi que estaban traspasándolo dije, vamos pallá del tirón".

Er Pichi de Cái se ha hecho con hueco en el paladar malagueño, pero no sólo por su amplia carta cien por cien gaditana, sino porque en su taberna Cádiz rebosa por los cuatro costados y no hay detalle que no te evoque a ella, a la Tacita de Plata o cada pellizco de su tierra, ya se por sus gastronomía, su esencia o su gente. Los carnavales y el flamenco también son parte de su negocio, en el que siempre suena la música. "Tenemos siempre un guitarra en nuestros dos locales para el que quiera cogerla y tocar", reconoce Israel, que como buen gaditano tiene ADN carnavalero, también en Málaga: "Aquí gusta mucho y nosotros ayudamos también. Somos patrocinadores de diez agrupaciones y el carnavalero, si tú lo ayudas, él te ayuda".

Israel destaca que sus grandes éxitos en las comandas suelen ser siempre la tortilla de camarones, que señala que es "casera y muy buena", pero que también salen a diario los atunes y "los muchos estilos" que tienen en la carta, así como los diferentes cortes de atunes rojos, así como los salazones de Cádiz, como la mojama, y los variados platos de "guisoteo", como la carne de toro. No olvida tampoco el pulpo a la brasa, como plato que hereda del Asador Iñaki. Se enorgullece de lograr que la mayoría de sus producto sean de Cádiz, no sólo la comida, sino también las bebidas. Desde los vinos y licores hasta la ginebra, el ron y el whisky: Cádiz por los cuatro costados.