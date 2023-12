Planes en Málaga si buscas un fin de año alternativo: la Nochevieja que buscas

Se acerca el último día del año, la Nochevieja, un momento siempre especial para todos debido al simbolismo de esta noche mágica. Se cierra un ciclo de 365 días y comienza otro, lleno de cambios, objetivos, propuestas y retos. Es una gran noche que a veces demanda un plan que rompa con lo establecido, ya sea para pasar el día, la cena o lo que vendrá después de tomar las 12 uvas. Damos un repaso a lo que ofrece la provincia y esas ideas para cambiar de aires este fin de año.

La cena de Nochevieja en un restaurante

Ya le dedicamos una artículo a esta posibilidad esta semana, en Málaga son muchos los restaurantes que ofrecen menú especial para Nochevieja, un servicio único para esta noche mágica. Comentamos los menús diseñados por restaurantes como Areia, Carmen y Lola, Osteria Angelino dal 1899 o Gran Hotel Miramar como una pincelada diversa de lo que te puedes encontrar para esto día, aunque hay muchas más según lo que busques, precio, ubicación, fiesta post cena...

Pasar Nochevieja en una casa rural

También hemos contemplado esta posibilidad. Si bien es cierto que suele sur un plan que se moldea con tiempo, que se procesa durante los meses previos a Nochevieja para elegir tu preferida o la que mejor se amolde a todos, existen todavía casas rurales disponibles en la provincia de Málaga para el 31 de diciembre y 1 de enero –ya depende de ti y los tuyos ampliar estas fechas...–.

Las uvas en la Plaza de la Constitución

El Ayuntamiento de Málaga tiene preparado para la Nochevieja su propio dispositivo. La Plaza de la Constitución es un buen lugar para despedir el año rodeado de mucha gente, nada comparado con la Puerta del Sol de Madrid, pero el ambiente es mucho más tranquilo y cálido. El consistorio suele repartir bolsas de cotillón y la música comienza prácticamente a la vez que el nuevo año, este 2024.

Noche de discoteca

La oferta de salas, discotecas y bares que organizan durante esta gran noche su propia fiesta es amplia y plural no sólo en la capital, sino en toda la provincia. No es plato de todos los gustos, principalmente por las aglomeraciones que se viven estos días y por el precio de las mismas, pero es una buena manera de ir a lo seguro y no pasar mucho frío con el calor de la gente, especialmente de tus más cercanos. Las entradas de estos días, entre 20 y 50 euros, según tu elección.

Despedir el año con tu mejor disfraz

En Coín, desde hace años, se tiene la costumbre de salir a sus calles y la plaza del pueblo con sus mejores disfraces. Allí acuden multitud de malagueños para pasar las primeras horas del 2024 entre amigos y familiares, habitualmente con algún refrigerio entre manos. Existen dos opciones, prepararte el disfraz para ser el más original o acudir a lo más sencillo... Lo importante es lo importante, pasarlo lo mejor posible.