Cuatro restaurantes en Málaga en los que pasar una Nochevieja diferente y sin complicaciones

Si buscas una Nochevieja diferente, sin tener que cocinar ni preocuparte por nada, puedes optar por cenar en un restaurante. En concreto en Málaga, son muchos locales que ofrecen menús especiales para la ocasión, con platos elaborados y una atmósfera festiva en honor a este momento tan especial del año, en Navidad, justo antes de despedir el año y darle la bienvenida a uno nuevo. Repasamos algunos restaurantes que ofrece menús para esta Nochevieja de 2023.

Areia

Por ejemplo encontramos a Areia, un destacado restaurante marbellí que para esta Nochevieja tiene preparado un menú a la altura con platos como 'steak tartar y anchoa yurrita', 'atún rojo salvaje, coliflor y caviar oscietra' o 'lubina salvaje a la brasa con salsa de matelote y guisantes del maresme', entre otros platos. Evidentemente las uvas están incluidas en los 250 euros que cuesta por persona, lo que no están incluidas son las bebidas. Para reservas, en su web.

Carmen y Lola

Los dos restaurantes del Hotel Only You Málaga tienen disponible un menú de nochevieja para este 31 de diciembre. La oferta de Lola incluye la fiesta posterior en el restaurante "con cotillón, barra libre, música en vivo y DJ después de las uvas hasta las 04:00h en la terraza de nuestro restaurante Lola con vistas panorámicas de la ciudad" como apuntan. Tres aperitivos, tres entrantes, dos principales y un postre por 320 euros. En cuanto a Carmen, también con after party aunque esta opcional (100 euros), la cena consta de tres aperitivos, un entrante a compartir otro individual, dos principales y un postre por 180 euros. Reservas en su web.

Osteria Angelino dal 1899

"Un menú sublime con los vinos adecuados para despedir el año por todo lo alto. A medianoche, se sirve un plato de lentejas a los invitados. En Italia, es una supersticiosa costumbre nacional comer lentejas a medianoche para atraer la buena suerte y asegurar un año próspero y abundante", así seducen desde Osteria Angelino del 1899, en pleno centro de Málaga, para pasar la Nochevieja con ellos. A destacar, el tortello all trufa o el medallón de solomillo de ternera, sus principales. Cuesta 160 euros y las reservas, sólo por teléfono (951 772 762 ó 663 753 295).

Gran Hotel Miramar

Otra opción, junto al mar, es la del Gran Hotel Miramar y su restaurante Príncipe de Asturias. Elegancia y experiencia a la altura en uno de los grandes hoteles de la capital. El restaurante está ubicado en la primera planta y sus grandes ventanales dejan una visita increíble al mar. Amplia selección de vinos y gastronomía de la mano de su chef Diego Nicas. Para más información, 952 60 30 00.