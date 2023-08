Playas de Málaga para acabar el mes de agosto en la provincia

El mes de agosto está a punto de despedir los dos meses de verano más fuertes, los siempre entendidos meses de vacaciones por excelencia, aunque el tiempo seguirá dando todavía muchos buenos días de playa en Málaga. Las jornadas comienzan a ser diferentes y apetecen jornadas más tranquilas o diferentes en lo referente a playas. Hacemos un repaso por algunos de esas playas de Málaga a las que debemos acudir esto días.

Playa del Peñón del Cura

Un rincón singular en la costa, con una presencia notable de rocas que se entremezclan con hermosos paisajes y cautivadoras zonas. La carretera transcurre cercana y, si se desea explorar los alrededores, se pueden encontrar diversas tipologías de playas. Sin embargo, este lugar específico brinda un espacio perfecto para descansar, practicar esnórquel y deleitarse con amaneceres y atardeceres de un matiz especial en esta playa.

Playa de La Duquesa

Un lugar acogedor con un ambiente que varía según el día de la semana que lo visites. Aunque no es una de las playas más concurridas de esta parte del litoral malagueño, que está más cerca del Atlántico y la costa gaditana, eso se refleja no solo en la calidad del agua, sino también en los impresionantes paisajes que ofrece. Es perfecta para disfrutar de los atardeceres, especialmente si las condiciones del mar son propicias y puedes nadar con tranquilidad en este momento del día. Definitivamente, una joya única en la costa de Málaga.

Playa de Torre del Mar

Perfecta para disfrutar de un día típico de playa. Con una extensión generosa, numerosos chiringuitos y una variedad de comercios, ofrece un ambiente cálido y acogedor que puede variar según la zona de la costa que elijas. Ubicada en el lado este de la provincia de Málaga, esta playa es un lugar donde podrás pasar un día agradable y memorable en la playa.

Playa Los Álamos

Esta playa, de tamaño considerable, ofrece una variedad de opciones que podrían satisfacer diversos gustos. Desde áreas familiares hasta lugares para jugar al voleibol, e incluso beach clubs que brindan un ambiente vibrante con camas balinesas, DJs y otras formas de entretenimiento en torno al sol, la arena y la música. Por lo tanto, es una elección versátil: puedes optar por un día de playa con un toque festivo, disfrutar de un ambiente familiar en algún chiringuito para degustar la cocina local, o simplemente relajarte frente al mar con cierta tranquilidad. Ten en cuenta que la experiencia puede variar según la zona específica a lo largo de esta zona del litoral torremolinense.

Playa de Las Viborillas

Un rincón único en Benalmádena. Se trata de una de las pequeñas playas a lo largo del litoral donde es posible practicar el esnórquel y que generalmente cuenta con aguas tranquilas. No obstante, este punto costero está rodeado de rocas cerca de la orilla, y si no se elige el momento adecuado, podría estar bastante concurrido, aunque esto no suele ser un problema. En las cercanías de Las Viborillas, hay otras zonas costeras similares donde se puede disfrutar de un día de sol y tranquilidad, con paisajes especialmente hermosos durante el atardecer. Es una elección acertada para quienes deseen explorar esta parte del litoral y busquen una cala sin demasiada agitación, pero con todos los servicios necesarios.