SuperStars of the 90's llega a Málaga este sábado en el Auditorio: artistas y últimas entradas

Este sábado 21 de octubre el Auditorio Municipal Cortijo de Torres de Málaga es una máquina del tiempo al pasado, a los años 90, con el concierto SuperStars of the 90's. Ocho horas de música de la década de los 90 y los 2000 con casi dos decenas de artistas que harán las delicias de los más nostálgicos y aquellos que disfrutan del ocio nocturno durante aquella época. Desde King África a OBK pasando por Selena Leo o tributos a Daft Punk o The Prodigy.

El festival de música de los 90 viene de hacer un sold out en Sevilla, en el Palacio de Deportes San Pablo de Sevilla donde hay espacio para más de 7.000 asistentes. Es la primera vez que SuperStars of the 90's viene a Málaga capital –estuvo en Torremolinos, Marbella y Estepona– y estarán en el Auditorio Municipal, un espacio con aforo para más espectadores si cabe, al aire libre y de conocida conexión notable con los servicios de transporte público. El aparcamiento exterior también es numeroso. En Málaga también van de camino al sold out con las últimas entradas a la venta.

El evento cumple este año su quinto aniversario y convertirá en el Auditorio Municipal en una discoteca noventera al aire libre desde las 17:00 horas de manera ininterrumpida hasta la 1:00, horario de cierre. El SuperStars of the 90's en Málaga estará presentado y guiado por Robert Martin.

El listado de artistas confirmado, nacionales e internacionales, es amplio y ofrecerán un espectáculo audiovisual a la altura, con todos los éxitos de los años 90 del Dance y toros géneros. Entre las actuaciones en directo estarán: Snap!, Anita Doth (Ex-2 Unlimited), Daisy Dee (Technotronic), Cappella, Rozalla, Obk, Rebeka Brown “Special 90's Show”, Kelly Llorenna, King Africa, Shena from JX, Mark XTC from Mix Factory, DJ Sylvan (Homenaje a la Ruta del Bakalao), Wintermute, Selena Leo, Kultür & Jan-B (90's Dj Show), Daft Punk Tribute, The Prodigy Tribute y Superstars DJ with Kenya Kendashi.

Entradas para el SuperStars of the 90's en Málaga

Las entradas para el SuperStars of the 90's de este sábado 21 de octubre, de 17:00 a 1:00 horas, tienen diferentes precios, aunque ya están agotadas las entradas VIP y los reservados. La entrada general tiene un pecio de 38,50 euros y se puede adquirir a través de la web del evento superstars90.com.

