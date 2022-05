La Superliga LOL, el campeonato que expande Málaga en un público cada vez mayor

¿Cómo es posible que los jóvenes disfruten y pasen horas viendo jugar a otros videojuegos? Del mismo modo que otras generaciones pasan horas viendo jugar al fútbol, baloncesto y otros deportes pero con plataformas que les permiten más interacciones y una mejor experiencia como espectadores y seguidores de sus clubes y jugadores favoritos. Los denominados eSports llevan años cautivando a un sector de público que en un principio completaba tramos de edad muy jóvenes pero que cada vez más se incorpora a lugares de la pirámide de población en el que ya no son menores de edad. A menudo, una visión simplista de quienes no conocen los juegos, las reglas y la emoción que es capaz de congregar a millones de espectadores en las citas más importantes, no cae en la cuenta de que es una disciplina que no deja de crecer. En Málaga, el Giants es uno de los equipos más laureado en diversos juegos y que proyecta el nombre de la ciudad por todo el mundo a través de sus partidas y logros.

El canal de Twitch de la Superliga LOL rondaba los 20.000 espectadores diez minutos antes de las 18:00 horas cuando todavía no había empezado la partida entre el Giants malagueño y el Movistar Riders. Media hora después de empezar, tenía más de 46.000 espectadores. Dos de los equipos señeros de League of Legends (LOL) un juego en el que equipos de cinco jugadores en el que cada uno maneja un personaje de distintas características, pelean por conquistar las torres y elementos del juego del equipo rival. Así de simple, una partida a un juego para el que hay que manejar muchas variables y no sólo las capacidades del personaje. La evolución de los videojuegos ha hecho que LOL, junto a otros muchos, sea una de las opciones preferidas de los espectadores de este tipo de entretenimiento. Por poner un ejemplo algo aleatorio: el partido que la ACB dio en abierto en Youtube hace año y medio entre Bilbao y Unicaja tiene hoy poco más de 46.000 visualizaciones, muchas de ellas después el evento. Números habituales en los campeonatos de LOL y sus retransmisiones.

Este duelo contra Movistar Riders abre una Superliga que aumenta su audiencia cada año. La competición despidió el curso de primavera con números históricos: la competición superó los 6,1 millones de espectadores únicos acumulados y registró una media de 30.096 espectadores entre su temporada regular y play offs, lo que supuso un crecimiento del 39% respecto al año anterior. Si se suman las retransmisiones particulares de cada equipo (los clubes tienen opción de emitir también sus envites), la Superliga superó la barrera de los 14 millones de espectadores acumulados y los 5,1 millones de horas vistas.

Además, el equipo malagueño ofrece la posibilidad a sus seguidores de ver la partida en directo en un pequeño graderío dentro de las instalaciones del equipo. El aforo ronda el centenar de personas y suele estar siempre lleno. Además, las finales o partidas importantes a nivel mundial congregan decenas de miles de espectadores en directo y muchísimos más a través de las retransmisiones por streaming. Si no conocen el juego, tal vez sea buen momento par darle una oportunidad, las retransmisiones son profesionales y ofrecen ayuda a los neófitos. Además, hay otros muchos juegos en los que se compite y seguro que alguno se acerca a los gustos que puedan proporcionar una buena opción de ocio.