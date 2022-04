¿Es El Rubius el más popular del panorama malagueño?

El primer golpe del azar para un ser humano es su nacimiento. El sitio, los responsables de su crianza, la vida ajena que va repercutiendo en la del niño. Hay quien nace en un lugar al que nunca volverá y que sólo le vincula a él los datos de sus documentos. No es el caso de Rubén Doblas Gundersen, alias El Rubius. Él mismo ha contado en más de una ocasión que nació en Mijas (1990) y en uno de sus vídeos confiesa y agradece que "unos amigos guiris de mi abuela en Málaga me regalaron mi primera consola". Era una Súper Nintendo y con ella empezó a disfrutar de los videojuegos. "Sin ella no estaría hoy aquí", reconoce en el vídeo. Y es que a base de expandir sus partidas y hablar sobre los videojuegos empezó a crearse un canal con repercusión en Youtube allá por el 2006. Cinco años después se dedicaría a trabajar para contenido en esa plataforma audiovisual y hoy en día, una década y poco más después sus cifras sin incontestables: mas de 40 millones de suscriptores y casi 7.500 millones de reproducciones. Inapelable. Más, si se tiene en cuenta que en 2021 se estimaba la población de todo el planeta Tierra en 7.800 millones de personas.

Y eso sin contar su actividad fuera de Youtube: anuncios, shows, libros, cualquier cosa que hace es un éxito. Argentina, México y España son sus países con más repercusión, pero su influencia también se extiende a Estados Unidos y se espera que en breve se pueda ver el documental Rubius X, que aborda los diez años de su vida siendo estrella mediática. Amazon Prime es la plataforma con la que está trabajando para ello. En 2016, la revista Time lo nombró como uno de los líderes de la próxima generación y acertó a definirlo como "Puede ser una de las personas más famosas de las que nunca ha oído hablar". Entre lo más llamativo de El Rubius en el mundo del cine está su participación en Uncharted de Tom Holland y también su cameo en Torrente 5. Su vida la cuenta él en sus propios vídeos, resumirla es complicado. Padre malagueño, madre noruega, la pareja se divorcia siendo él pequeño y luego vive a caballo entre España y Noruega. El Rubius ha salido a la palestra de los medios convencionales casi siempre para ser atizado, sobre todo cuando decidió marcharse a Andorra. Lo cierto es que la desconexión del mundo analógico con respecto del digital y el salto generacional hace que una parte de la población no tome muy en serio a uno de los grandes fenómenos de masas en español de los últimos tiempos.

Basta con ver algunos de los altercados que ha sufrido y que él mismo ha relatado alguna vez. No puede salir a la calle si hay gente con menos de 30 años alrededor, es habitual que fans traten de entrar a su casa y, siendo una persona tímida fuera del cuarto en el que graba su material, la fama no es algo agradable en numerosas ocasiones. Al menos, no tanta fama. Al margen de las peculiaridades y andanzas de su vida, las generaciones con más edad de las que son su público no dan mucha importancia a la repercusión del mijeño-noruego.

Es curioso, la Costa del Sol en general y localidades como Torremolinos, Marbella y la propia Mijas en particular son lugares que durante sus épocas de subida en fama y turistas siempre han utilizado, entre otras cosas, la popularidad de sus huéspedes o habitantes como herramienta para expandirse. De hecho, Mijas es hoy tanto en su núcleo de costa como en Mijas pueblo un lugar altamente fotografiado y aprovechado por gente que se dedica a vivir de su imagen en redes sociales, pero nadie se acerca a la repercusión de Rubén. En los 60 y 70 del siglo XX, Brigitte Bardot, Raquel Welch o Glenda Jackson se unieron a las estrellas nacionales como Manolo Escobar, Palomo Linares, Marisol y más artista en el grupo de rodajes en la localidad mijeña. Más recientemente, estrellas de Bollywood con millones de seguidores y grandísima repercusión como Adah Sharma y Nithin Kumar Reddy rodaron en Mijas -y en Málaga capital y otros puntos de la provincia-, algo poco usual y que tuvo gran repercusión, pero ni de lejos alcanza a la de un vídeo de consumo medio de El Rubius. Otras estrellas televisivas de Irlanda o Inglaterra también eligen la localidad malagueña para vivir largas temporadas y pueden hacer vida sólo siendo reconocidos por algún que otro compatriota.

Todas esas estrellas de otro tiempo tuvieron una repercusión máxima y significaron mucho para sus seguidores. Hoy en día sabemos el recorrido que tuvieron y la gente sigue profesándoles cariño y admiración. La gran masa de seguidores de El Rubius aún no tiene la edad para saber qué influencia acabará teniendo el mijeño, pero sí que los datos de audiencia, repercusión y expansión del joven son inapelables como en ocasiones pudieron ser los de los ejemplos citados y otros que pueden escaparse. Si antes el tirón de toreros, cantantes o actrices era el más consumido, ahora son los creadores de contenido y los videojuegos los que más seducen a la juventud. Por eso, hay debate, es intergeneracional y puede ser un curioso y animado tema de conversación si se saca a colación con gente que siga el trabajo del youtuber en su canal: ¿Es El Rubius el más popular del panorama malagueño?