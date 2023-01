Qué hacer en Málaga el viernes 20 de enero

Los planes se suceden en Málaga y la oferta de ellos sigue siendo alta a medida que avanzamos en este 2023. Mientras sigue en marcha el 40 Festival de Teatro y sus obras, también hay conciertos y planes culturales alternativos. Si no sabes plan qué hacer en Málaga este viernes 20 de enero (things to do in Málaga, para turistas), aquí van algunas propuestas, haciéndotelo más fácil.

Agenda cultural del viernes 20 de enero

¡Mueve ficha! Tarde de juegos de mesa en el Centro Cultura MVA (calle Ollerías) completamente gratis de la mano del grupo cultural Lex Ludi Malacitana, que ofrecerá multitud de juegos diferentes para jugadores de todas las edades y todos los niveles de experiencia. De 16:30 a 20:30 horas.

Secretos en familia. El 40 Festival de Teatro de Málaga continúa con su ruta de obras en los distritos de Málaga con esta obra, Secretos de familia, de José Arcadio, que llega al Parque del Cine de Teatinos. Desde las 17:00 horas y acceso gratuito hasta completar aforo.

Ruta de iglesias históricas de Málaga. Cultopía ofrece esta ruta por las diferentes iglesias del centro de Málaga, como la reciente restaurada iglesia de los Santos Mártires Ciriaco y Paula o la iglesia del antiguo hospital de San Julián. Tiene un coste de 10 euros y arranca a las 17:00 horas. Requiere inscripción previa a través de correo (info@cultopia.es) o teléfono (692 717 612).

Musical de Peter Pan. Llega el musical Peter Pan, salvando Nunca Jamás a Málaga en La Caja Blanca. Su aventura para salvar Neverland y evitar que el Capitán Garfio se haga con la suya enamorará a los más pequeños. Hay dos pases, a las 18:00 y 20:00 horas, aunque sólo queda entradas, desde 10 euros, para el segundo.

Ladies Football Club. El nacimiento del fútbol femenino como nunca antes lo habían contado, en una obra de teatro dentro del 40 Festival de Teatro de Málaga. La sesión arranca a las 20:00 horas en el Teatro Cervantes y las entradas desde 13,30 euros.

FFF ¿Cuánto vale una camiseta? El 40 Festival de Teatro de Málaga también estará en el Teatro Echegaray este viernes (20:00 horas) con esta obra que expone el proceso y las emociones que hay detrás de dos camisetas. Entradas desde 16 euros, aunque quedan muy pocas.

El verdugo. Marionetas y la gran película de Luis García Berlanga protagonizan el relevo de Godspell en el Teatro del Soho. Ángel Calvente y su equipo están tras esta producción que no dejará a nadie indiferente. Entradas desde 22 euros para esta sesión que arranca a las 20:00 horas.

Wasabi Cru. Si echas en un coctelera estilos como el neosoul, funk, R&B, soul, jazz o hiphop te sale algo parecido a esta banda malagueña que aterriza este viernes en la Sala Trinchera. Han sacado recientemente su primer trabajo, Green Shapes, con el que girarán teniendo su primera parada en casa, a las 21:00 horas. Entradas desde 13,20 euros.

Derby Motoreta's Burrito Kachimba. La banda sevillana está próxima al cierre de su gira y pasan por Málaga con su siempre sorprendente directo que lleva a repetir al que prueba. Tras hacer bailar en festivales, su gira ya ha pasado por Estados Unidos, Argentina, Chile o México. A las 22:00 hora en la Sala París 15, entradas desde 22 euros.

Delarosa trío. El trío de jazz moderno compuesto por Jose de la Rosa al piano, Juanma Domínguez al contrabajo y Nacho Megina a la batería llega a la Clarence Jazz Club con su propuesta, más cercanos al hip hop o neosoul, que abrirá los sentidos. Entradas desde 10 euros, inician a las 22:00 horas.