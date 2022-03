Música por Ucrania, Sakura en Alfarnate y otros ocho planes para este domingo en Málaga y su provincia

Hay previsión de que el oleaje sea fuerte este domingo en el litoral malagueño aunque parece que los chubascos sí que darán una pequeña tregua en la provincia, sin poder descartarlos del todo. El domingo de primavera en el que hay que superar cambiar de hora al horario de verano y evitar caer en el pesimismo. Pero la provincia de Málaga se llena de planes diferentes en esta época del año que pueden ir desde un concurso de cortadores de jamón hasta celebrar el florecimiento de los cerezos. Amanecerá y anochecerá más tarde, hay que tomarlo con tranquilidad, que la hora de sueño se devolverá en otoño y hay que llegar en condiciones de disfrutarla. Por cierto, no hay entradas para el concierto e Rojuu en La Trinchera.

Concurso de cortadores de jamón: Quien lo ha cortado, lo sabe. No es que sólo tenga su técnica es que el usuario medio, en un día inspirado, puede sacar suculentas lonchas que no volverá a conseguir en años. Así es la vida, el que sabe, sabe. Los mejores cortadores de jamón se reúnen en Estepona para superar diversas pruebas entre las que se encuentra cortar raciones de 100 gramos a ojo. Es sólo una, las hay que exigirán más arte y pericia. Uno de esos planes que sirve para pasar un buen rato, abrir apetito y darse un paseo por Estepona, que cierra, además su tercer día de ruta de la tapa. Auditorio Felipe VI, desde las 12:00 hasta las 16:00 Estepona.

Marpoética: Homenaje a 12 mujeres de la Generación del 27. Se vana exponer 27 poemas de estas 12 literatas y 27 obras de arte de mujeres marbellíes. Además el cantautor local Sito Morales musicará algunos de los poemas de este acto encuadrado en el certamen Marpoética. Si le gusta la poesía y la pintura, es buen plan, ya que será en el centro cultural Cortijo Miraflores de Marbella a las 12:00 horas y es gratis.

: El ciclo del Museo Ruso Colección a través de la literatura versa hoy sobre Bulgákov. El autor escribió en 1925 Corazón de perro, un libro que no se publicó en Rusia hasta 1987. La obra es una parodia de la Rusia de después de la revolución. Se cuenta que Bulgákov, nacido en, escribió una carta a Stalin para salir de Rusia si no le valoraban como escritor y recibió una llamada del líder soviético que le preguntó por qué quería marcharse . El literato no vio venir la llamada y se limitó a confirmar que ningún literato puede vivir lejos de su país. Una figura que merece la pena conocer. Es las 11:30 en el Museo Ruso y es gratis aunque hay que reservar