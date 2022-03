Ideas y planes para superar el cambio de hora

"No hay nada que hacer, las pequeñas cosas son las que hacen la vida", la frase que el malévolo Hank Scorpio le dedica a Homer Simpson en uno de los capítulos más famosos de la serie estadounidense está cargada de un sentido profundo y bien valdría para explicar las consecuencias que muchas personas sufren con el cambio al horario de verano. Hasta las mascotas sienten el detalle del reloj que no por pequeño tiene consecuencias en la salud de mucha gente, incluidos los bebés. Los expertos coinciden en señalar que entre los efectos más frecuentes están la irritabilidad, el cansancio o la alteración del ritmo del sueño que puede desembocar en insomnio o somnolencia. La mayoría de estas patologías pasan al cabo de unos días, cuando el cuerpo sincroniza el denominado reloj biológico de nuevo. Algo que parece minio, es sólo una hora de cambio con respecto a los meses anteriores, pero lo cierto es que ese pequeño cambio afecta normalmente más a personas ancianas y a los bebés, a quienes les altera más el cambio en las rutinas.

Hasta habituarse al cambio, mejorar la irritabilidad y llegar a la cama sin problemas para conciliar el sueño pueden ser dos de las cosas más a tener en cuenta. Tomárselo con una actitud positiva puede ser difícil, pero cambiar los lugares en los que se pasea, hacer un poco más de ejercicio del habitual, encontrar alguien con quien hablar para despejarse, relajarse con estímulos tranquilos que sean agradables a nuestros gustos o darle al cerebro nuevas experiencias que pueda procesar son algunas de las cosas que ayudarán a pasar el escalón del cambio de hora de mejor manera.

Algunas ideas

Evitar las bebidas alcohólicas o estimulantes también es positivo en estos casos, por eso si se elige un ambiente tranquilo en el que hablar con alguien o pasar el tiempo sin preocupaciones, elegir una tetería por descubrir es una buena elección siempre y cuando se escoja en la carta algún tipo de infusión o zumo relajante. Leer es también es una actividad relajante, para quienes disfrutan entre obras literarias, escoger una de las librerías más originales, -con y sin servicio de entrega a domicilio, en su formato físico o digital, con libros nuevos o usados- puede ser otra opción para mitigar el malestar del cambio horario. Darse una reconstituyente sesión en algún spa tranquilo de la provincia es también una manera de salir de la monotonía y generar buenas sensaciones sin tener que pelearse con el mal tiempo de estos días.

Tampoco hay que olvidar el efecto de la música. Funciona. En ocasiones escuchar música es algo que se desecha de primeras porque nada apetece, pero cuando se elije algún tema o selección de ellos que encajan con lo que necesitamos, ayuda a evadir la mente. Cuidado con la selección porque también puede ayudar a generar el efecto contrario: canciones tristes o desasosegadas pueden generar más tristeza y desasosiego.

Si el tiempo lo permite, pasear por lugares de alto valor patrimonial y con altos índices de tranquilidad es otra experiencia positiva que ayuda a ejercitarse un poco y cambia el entorno en el que normalmente se hace vida. En los alrededores de las grandes localidades de la provincia malagueña pueden encontrarse necrópolis de todas las épocas en las que dejar a la mente a sus anchas casi siempre en un ambiente natural. Y si el gusto evocar tiempos pasados es algo que puede provocar tranquilidad, tal vez imaginar cómo era la vida frente al Mediterráneo en la época romana a partir de los monumentos cercanos al mar, también sea un buen reconstituyente.

Sitios dónde olvidarse del cambio horario

No es muy habitual que llueva en la provincia de Málaga, menos aún que lo haga durante más de una semana. Aprovechar alguno de los atardeceres que el tiempo deje sin lluvia durante los primeros días del cambio horario para ver la puesta de sol después de llover desde un lugar diferente y con colores y olores a los que no se le tiene costumbre. Con permiso del tiempo y buen equipamiento anti barro, en esta época también se puede ir a escuchar y ver las aves que están de paso por la provincia en su proceso migratorio. Además hay algunos rincones en la provincia y la capital dónde interactuar con el entorno u otros visitantes, pero sobre todo relajarse de diferentes maneras. Además, en Alfarnate se celebra el domingo el Sakura, que es el florecimiento de los cerezos de la zona, algo muy relajante también.

Parque Atalaya de Gandía, Antequera

Un sitio amplio, tranquilo y rodeado de naturaleza en el que pasear o sentarse a comer, leer o ver la vida pasar. Además, después de estas lluvias todo lo que rodea al parque está precioso. Olores y colores distintos. Eso sí, si es una persona friolera y va por la tarde, llévese una rebequita.

Jardín Oriental Bienquerido, Alhaurín de la Torre

Un lugar diferente en e que se cuidan los detalles y suele correr el agua. Eso es relajante y si se encuentra la hora adecuada es un lugar muy bueno par poner en orden los pensamientos o simplemente darse un pequeño paseo que sea reponedor.

Parque del Calvario, Estepona

No le hagan caso al nombre, es un sitio para estar a gusto, también con grandes fuentes y vegetación. En primavera es una de las mejores épocas para pasear por él y está en un emplazamiento bueno para explorar Estepona o bajar hasta la playa.

Parque de La Batería, Torremolinos

Otro sitio en el que se puede estar a gusto paseando o en algún lugar de asiento si se encuentra el momento adecuado y el tiempo lo permite. Buenas vistas y olores. Si van andando, subir la cuesta de Las Carmelitas por la tarde tiene un olor y un color especial. Tiene al lado la parada del Cercanías de Montemar Alto.

Estupa de Benalmádena

Puede que no sea de las personas a las que el budismo o la religiosidad le llame la atención lo más mínimo, no pasa nada. No hay que entrar al templo budista benalmadense para nada si no se quiere: las vistas desde sus inmediaciones son muy buenas. Domina toda la costa del municipio y la de Fuengirola, tiene el mar lo suficientemente lejos como para tener una perspectiva distinta y además hay que hacer el pequeño esfuerzo de llegar hasta él. Si no funciona, pasear por Benalmádena pueblo también es una buena opción que, por las cuestas, le tonificará algo los glúteos.